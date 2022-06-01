Буцаев: 44 млрд рублей нужны на плановое обновление мусоровозов в России

В 2021 году представители Российского экологического оператора и федерального Министерства природы выступили с идеей расширения мер помощи проектам в сфере обращения с твердыми коммунальными расходами. Они предложили разработать систему льготного лизинга для оборудования и техники. Законопроект о полномочиях РЭО, который в настоящее время рассматривают, даст возможность наделить оператора правом возмещать недополученные доходы лизинговых фирм в размере 25% от стоимости самого предмета лизинга. Документ разрешит РЭО выдавать акционерные займы и кредиты инвесторам.