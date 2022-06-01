Буцаев: 44 млрд рублей нужны на плановое обновление мусоровозов в России

Posted 1 июня 2022, 10:09
Published 1 июня 2022, 10:09
Modified 18 сентября 2022, 15:14
Updated 18 сентября 2022, 15:14
В Российской Федерации 22 773 транспортных средства задействованы в вывозе ТКО, из них мусоровозов - 15 451, причем 4703 мусоровозам нужно плановое обновление, заявил Денис Буцаев.
Он пояснил, что специалисты РЭО рассчитали стоимость обновления. Она составит 44,6 миллиарда рублей. Расчет производили исходя из средней цены мусоровоза на базе «КамАЗ» в сумме 9,5 миллиона рублей. Об этом информирует 360tv.ru.
В настоящее время в государстве насчитывается 176 регоператоров. Такие сведения содержатся в Федеральной схеме обращения с ТКО. Услугами сторонних операторов пользуются 137 регоператоров, другие вывозят мусор своими силами.
Так, 785 операторов по транспортировки обслуживают 21 297 единиц техники, включая 14 645 мусоровозов. Из них 4128 нужно менять. Что касается региональных операторов, то из 1476 единиц техники, в том числе 806 мусоровозов, замены требуют 575, отметил заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.
В 2021 году представители Российского экологического оператора и федерального Министерства природы выступили с идеей расширения мер помощи проектам в сфере обращения с твердыми коммунальными расходами. Они предложили разработать систему льготного лизинга для оборудования и техники. Законопроект о полномочиях РЭО, который в настоящее время рассматривают, даст возможность наделить оператора правом возмещать недополученные доходы лизинговых фирм в размере 25% от стоимости самого предмета лизинга. Документ разрешит РЭО выдавать акционерные займы и кредиты инвесторам.