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Белгородец грозился застрелить приехавших врачей из пневматической винтовки

1 июня 10:04
Фото: Бел.Ру
Врачи успели сбежать из дома вызвавшего их пьяного мужчины. Суд отправил его в колонию на полтора года, сообщили в областном суде.

Белгородский областной суд оставил без изменения приговор Вейделевского районного суда в отношении мужчины, признанным виновным в угрозе убийством врачам.

Мужчина по фамилии Колумбара пьяным позвонил по номеру 112 и вызвал скорую помощь. Когда врачи приехали и предложили сделать обезболивающий укол, пациент от помощи отказался, стал вести себя агрессивно, а потом направил пневматическую винтовку на работников скорой и угрожал их убить.

Врачи выбежали из дома, бросив там оборудование и лекарства. Водитель скорой помощи быстро сориентировался и увёз врачей. А пьяный хозяин дома вернулся домой и лёг спать.

В суде мужчина свою вину не признал, сослался на потерю памяти после выпивки. Но то, что мужчина уже отбывал наказание за насилие в отношении представителя власти, стало отягчающим обстоятельством. К тому же, его лишали свободы за вождение в пьяном виде.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев в колонии строгого режима.

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#Новости#Областной суд#Вейделевский район#Пациент#Угрозы#Винтовка#Врачи#Криминал#Происшествия
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