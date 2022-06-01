Белгородец грозился застрелить приехавших врачей из пневматической винтовки

Белгородский областной суд оставил без изменения приговор Вейделевского районного суда в отношении мужчины, признанным виновным в угрозе убийством врачам.
Мужчина по фамилии Колумбара пьяным позвонил по номеру 112 и вызвал скорую помощь. Когда врачи приехали и предложили сделать обезболивающий укол, пациент от помощи отказался, стал вести себя агрессивно, а потом направил пневматическую винтовку на работников скорой и угрожал их убить.
Врачи выбежали из дома, бросив там оборудование и лекарства. Водитель скорой помощи быстро сориентировался и увёз врачей. А пьяный хозяин дома вернулся домой и лёг спать.
В суде мужчина свою вину не признал, сослался на потерю памяти после выпивки. Но то, что мужчина уже отбывал наказание за насилие в отношении представителя власти, стало отягчающим обстоятельством. К тому же, его лишали свободы за вождение в пьяном виде.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев в колонии строгого режима.