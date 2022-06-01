Белгородец грозился застрелить приехавших врачей из пневматической винтовки

В суде мужчина свою вину не признал, сослался на потерю памяти после выпивки. Но то, что мужчина уже отбывал наказание за насилие в отношении представителя власти, стало отягчающим обстоятельством. К тому же, его лишали свободы за вождение в пьяном виде.