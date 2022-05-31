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В первый день лета в Белгородской области обещают грозу

31 мая 12:50
Фото: Бел.Ру
В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью 11-16˚ тепла, а днём 25-30˚. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

На Белгородскую область надвигается гроза. 1 июня на территории региона будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. При этом будет тепло. Ночью синоптики обещают 11-16˚, в светлое время суток — 25-30˚ тепла.

В Белгороде ночью ожидается небольшой дождь и +15˚. Днём также осадки в виде дождя и +26˚. Среда и четверг в областном центре будут дождливыми. Солнечный день обещают только в субботу, 4 июня. С 5 июня ожидается похолодание и дожди.

Напомним, по запросу «Бел.Ру» синоптики Гидрометцентра рассказали, какую погоду стоит ждать в июне. В первый месяц лета, по прогнозам, температура и количество осадков будут близкими к средним многолетним величинам. В июле в свою очередь осадков может быть меньше нормы.

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