В первый день лета в Белгородской области обещают грозу

Напомним, по запросу «Бел.Ру» синоптики Гидрометцентра рассказали, какую погоду стоит ждать в июне. В первый месяц лета, по прогнозам, температура и количество осадков будут близкими к средним многолетним величинам. В июле в свою очередь осадков может быть меньше нормы.