В Белгородской области 38 предприятий получат субсидию на закупку оборудования

Posted 31 мая 2022, 09:28
Published 31 мая 2022, 09:28
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
38 предприятий области получат субсидии на покупку оборудования. Им направят 193 млн рублей. Максимальная сумма на одну компанию – 10 млн рублей. С 24 июня на данную меру поддержки выделят ещё 225 млн рублей.
Мера реализуется в рамках региональной программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Тем не менее белгородские предприниматели могут воспользоваться не только ею.
В регионе действует ряд других мер поддержки. В частности, до конца 2022 года не проводятся плановые проверки МСП, а у аккредитованных IT-организаций – до конца 2024 года. Кроме того, их освободили от уплаты налога на прибыль.