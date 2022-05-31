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Posted 31 мая 2022, 09:28

Published 31 мая 2022, 09:28

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

В Белгородской области 38 предприятий получат субсидию на закупку оборудования

31 мая 2022, 09:28
Компаниям предоставят в общей сложности 193 млн рублей. Максимальная сумма субсидии составляет 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

38 предприятий области получат субсидии на покупку оборудования. Им направят 193 млн рублей. Максимальная сумма на одну компанию – 10 млн рублей. С 24 июня на данную меру поддержки выделят ещё 225 млн рублей.

Мера реализуется в рамках региональной программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Тем не менее белгородские предприниматели могут воспользоваться не только ею.

В регионе действует ряд других мер поддержки. В частности, до конца 2022 года не проводятся плановые проверки МСП, а у аккредитованных IT-организаций – до конца 2024 года. Кроме того, их освободили от уплаты налога на прибыль.

#Новости#Экономика#Субсидии#Малый и средний бизнес
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