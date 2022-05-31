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Posted 31 мая 2022, 17:13

Published 31 мая 2022, 17:13

Modified 1 декабря, 08:21

Updated 1 декабря, 08:21

Танцевать неудобно, плитка плохая: белгородцы пожаловались на благоустройство парка

31 мая 2022, 17:13
Сюжет
Благоустройство
На парк Победы пожаловались жители областного центра. Губернатор согласился, что проблема есть не только в состоянии плитки. Проект благоустройства готовится, но текущим ремонтом проблемных зон должна заняться мэрия.

Жительница Белгорода Оксана рассказала о проблемах благоустройства территории парка Победы. Женщина живёт рядом и недовольна состоянием плитки. «В выходные, где стоит летняя сцена, проходит танцевальная программа. Танцевать неудобно — плитка очень плохая. Неужели этот вопрос невозможно никак решить?», — спросила белгородка губернатора во время вечернего прямого эфира в соцсетях.

Вячеслав Гладков отметил, что в парке Ленина и парке Победы в областном центре нехорошая ситуация не только с плиткой. Есть проблемы и с газонами, и с бордюрами, и с освещением, и с пешеходными мостами. Глава области сообщил, что в прошлом году разработали концепцию благоустройства этих территорий. С жителями уже посоветовались, провели общественные слушания, сейчас выполняются проектные работы.

Надеюсь, что сможем выйти на начало строительных работ. Проект и прохождение госэкспертизы получим ближе к концу 2022 года. Вячеслав Гладков

Однако губернатор уточнил, что мэрия Белгорода обязана выполнить текущий ремонт проблемных зон. Вячеслав Владимирович пообещал обсудить этот вопрос с главой областного центра Антоном Ивановым.

Напомним, что белгородцам предлагали выбрать один из проектов благоустройства Музейной площади Белгорода. Эта территория как раз относится к той, на которую пожаловалась женщина. Площадь предлагают не просто отремонтировать, но и разделить на зоны: пешеходную, зону тихого и активного отдыха и другие.

#Новости#Город#Благоустройство#Губернатор#Эксклюзив#Парк Победы#Плитка
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