Танцевать неудобно, плитка плохая: белгородцы пожаловались на благоустройство парка

Posted 31 мая 2022, 17:13
Published 31 мая 2022, 17:13
Modified 1 декабря, 08:21
Updated 1 декабря, 08:21
Жительница Белгорода Оксана рассказала о проблемах благоустройства территории парка Победы. Женщина живёт рядом и недовольна состоянием плитки. «В выходные, где стоит летняя сцена, проходит танцевальная программа. Танцевать неудобно — плитка очень плохая. Неужели этот вопрос невозможно никак решить?», — спросила белгородка губернатора во время вечернего прямого эфира в соцсетях.
Вячеслав Гладков отметил, что в парке Ленина и парке Победы в областном центре нехорошая ситуация не только с плиткой. Есть проблемы и с газонами, и с бордюрами, и с освещением, и с пешеходными мостами. Глава области сообщил, что в прошлом году разработали концепцию благоустройства этих территорий. С жителями уже посоветовались, провели общественные слушания, сейчас выполняются проектные работы.
Надеюсь, что сможем выйти на начало строительных работ. Проект и прохождение госэкспертизы получим ближе к концу 2022 года. Вячеслав Гладков
Однако губернатор уточнил, что мэрия Белгорода обязана выполнить текущий ремонт проблемных зон. Вячеслав Владимирович пообещал обсудить этот вопрос с главой областного центра Антоном Ивановым.
Напомним, что белгородцам предлагали выбрать один из проектов благоустройства Музейной площади Белгорода. Эта территория как раз относится к той, на которую пожаловалась женщина. Площадь предлагают не просто отремонтировать, но и разделить на зоны: пешеходную, зону тихого и активного отдыха и другие.