Танцевать неудобно, плитка плохая: белгородцы пожаловались на благоустройство парка

Вячеслав Гладков отметил, что в парке Ленина и парке Победы в областном центре нехорошая ситуация не только с плиткой. Есть проблемы и с газонами, и с бордюрами, и с освещением, и с пешеходными мостами. Глава области сообщил, что в прошлом году разработали концепцию благоустройства этих территорий. С жителями уже посоветовались, провели общественные слушания, сейчас выполняются проектные работы.