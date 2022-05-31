Супруга председателя горсовета Белгорода отчиталась о 25 объектах недвижимости

Интересная декларация о доходах у депутата Масима Палесики с годовым доходом 3,2 млн рублей. Он владеет тремя большими земельными участками (1250, 3293 и 4581 м²), двумя домами площадью 24,4 и 224,5 м², а также квартирой (33,8 м²). Супруга от него не отстаёт: три земельных участка от 352 до 2043 м², дом площадью 425,6 «квадратов», пять нежилых помещений площадью от 43,9 до 106 м² и магазин (144 м²).