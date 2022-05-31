Супруга председателя горсовета Белгорода отчиталась о 25 объектах недвижимости

Начнём с главной фигуры – председателя горсовета Вадима Радченко. При годовом доходе 2,1 млн рублей (в том числе от сдачи недвижимости в аренду) он владеет квартирой площадью 52,3 м².
Его супруга за год заработала 6,5 млн рублей. Список недвижимости у неё внушительный: пять земельных участков (66, 2444, 2249, 4624 и 2135 м²), жилой дом площадью 273,4 м², три квартиры (51,6, 64,5 и 52 м²), а также 16 нежилых помещений от 6 до 220,7 м².
Не менее внушительный список недвижимости – у супруги депутата Михаила Чефранова. При доходе в 859,5 тыс. рублей на его жену зарегистрировано четыре земельных участка (344, 1200, 1500 и 5000 «квадратов») и два жилых дома площадью 239,9 и 26,1 м², причём последний принадлежит ей наполовину. Также она владеет квартирой площадью 70,4 м².
Владимир Скурятин, получивший самый большой годовой доход среди депутатов госровета Белгорода, отчитался о двух земельных участках площадью 2836 м² и 1844 м², жилом доме площадью 110 «квадратов». Его жена владеет земельным участком площадью 600 «квадратов», половиной земельного участка площадью 1342 «квадрата» и половиной жилого дома (78,5 м²).
Интересная декларация о доходах у депутата Масима Палесики с годовым доходом 3,2 млн рублей. Он владеет тремя большими земельными участками (1250, 3293 и 4581 м²), двумя домами площадью 24,4 и 224,5 м², а также квартирой (33,8 м²). Супруга от него не отстаёт: три земельных участка от 352 до 2043 м², дом площадью 425,6 «квадратов», пять нежилых помещений площадью от 43,9 до 106 м² и магазин (144 м²).
Внушительный список недвижимости у Александра Щеглова с годовым доходом 29,1 млн рублей. Он включает семь земельных участков от 441 до 4516 «квадратов», жилой дом (103,6 м²), половина квартиры на 61,6 «квадратов», нежилое здание (2558 м²) и три нежилых помещения (856, 922 и 3560 м²).
Александр Зеберт, который вошёл в топ-10 депутатов горсовета Белгорода с самым высоким годовым доходом (9 млн рублей), задекларировал три земельных участка (2068, 2525 и 2666 м²), жилой дом площадью 240 «квадратов», четверть квартиры (88,6 м²), а также нежилое здание (140,5 м²), нежилое помещение (55,4 м²) и по половине нежилых помещений площадью 114 «квадратов».
У Максима Егорова, заработавшего за год 35,6 млн рублей, задекларированы три земельных участка по 1000 «квадратов», два жилых дома (92,8 и 865,4 м²) и половина нежилого помещения (433 м²).
Роман Певзнер владеет тремя земельными участками (1500, 2000 и 6000 м²), двумя жилыми домами (98,9 и 482,7 м²) и квартирой площадью 85,2 «квадрата».
Денис Загребайлов с доходом 1,2 млн рублей не владеет ничем, кроме гидроцикла и прицепа. Зато у его жены с доходом 7,8 млн рублей в год в собственности земельный участок площадью 1500 м², жилой дом на 319 «квадратов» и квартира площадью 49,5 м², Ездит она на BMW X6 2020 года выпуска и Lexus LX570 2016 года.
Николай Ряпухин с годовым доходом 2,6 млн рублей оформил на себя три земельных участка площадью 585, 1510 и 1086 м² и три жилых дома на 31, 41 и 120 «квадратов». Супруга владеет землёй площадью 687 «квадратов» и жилым домом (421 м²).
На Константина Ковалёва зарегистрированы земельный участок (2411 м²), жилой дом площадью 343 «квадрата» и две квартиры 55,8 и 96 м². У супруга в собственности квартира на 110 м².
На жену Ильи Салмина зарегистрированы две квартиры полностью (50 и 130 м²) и четверть квартиры площадью 60,7 «квадратов». Также в собственности у неё недостроенный жилой дом площадью 320,5 м².
Юрий Дьячков с доходом 16,1 млн рублей владеет тремя земельными участками (4431, 1000 и 600 м²), третью жилого дома (247 м²) и четвертью квартиры площадью 48 «квадратов».
Юрий Гребенников владеет двумя земельными участками площадью 30 и 1546 м², домом площадью 76,6 «квадратов», квартирой (66,9 м²) и гаражом (27,2 м²). У супруги в собственности земельный участок площадью 2220 м² и дом (186,8 м²).
В списке имущества Олега Головченко два земельных участка (1497 и 1770 м²), а также жилой дом площадью 389 «квадратов».
Напомним, ранее мы анализировали автопарк депутатов горсовета Белгорода и выяснили, что они предпочитают немецкий автопром.