Сбер: в первом квартале объём выдачи «Семейной ипотеки» вырос почти в три раза

Льготная программа для семей с детьми по-прежнему пользуется популярностью у жителей Черноземья. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбер, в свою очередь, обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам. В рамках «Семейной ипотеки» можно купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, взять средства на строительство жилого дома или рефинансирование уже действующей ипотеки. Подать заявку на ипотеку «Господдержка для семей с детьми» можно на сайте Домклик или в офисах Сбербанка.Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк