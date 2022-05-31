Сбер: в первом квартале объём выдачи «Семейной ипотеки» вырос почти в три раза

Лидером по выдачам стала Воронежская область. Более 600 жителей региона оформили семейную ипотеку на общую сумму 2,2 млрд руб. В топ-3 также вошли Орловская и Белгородская области.
Программа «Господдержка для семей с детьми» доступна семьям, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Максимальная сумма кредита для жителей Черноземья достигает 6 млн рублей. При электронной регистрации сделки ставка по программе составляет 5,7% годовых и действует весь срок кредитования при условии страхования жизни и здоровья заемщика.
Льготная программа для семей с детьми по-прежнему пользуется популярностью у жителей Черноземья. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбер, в свою очередь, обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам. В рамках «Семейной ипотеки» можно купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, взять средства на строительство жилого дома или рефинансирование уже действующей ипотеки. Подать заявку на ипотеку «Господдержка для семей с детьми» можно на сайте Домклик или в офисах Сбербанка.Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк