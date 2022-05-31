Обстрелы под Белгородом и суд из-за бомбоубежищ: итоги дня

Дело постоянно затягивалось, его даже передавали другому следователю. Брат погибшего таксиста думает, что это всё связано с тем, что автобус работал в ЕТК — монополиста пассажирских перевозок по области. Как бы там ни было, но предварительное расследование по делу приостановили — попросту не установили обвиняемого.