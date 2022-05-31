Обстрелы под Белгородом и суд из-за бомбоубежищ: итоги дня

Posted 31 мая 2022, 16:00
Published 31 мая 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 07:01
Updated 1 декабря, 07:01
Обстрел Белгородского района
В ночь на 31 мая ВСУ обстреляли Белгородский район. Взрывы услышали жители Политотдельского и Октябрьского. Фотографии последствий происшествия публиковали сами белгородцы, поскольку власти никаких официальных заявлений не делали.
Известно, что стрелять начали около 2:30. В Политотдельском пострадало предприятие по производству масла. Повреждения обнаружили на складах и других производственных помещениях.
Суд из-за бомбоубежищ
Региональное ГУ МЧС подало в суд на юриста из-за жалоб на отсутствие информации о бомбоубежищах. В ведомстве посчитали, что обращения правозащитника Евгения Соколова нанесли им репутационный ущерб и потребовали 50 тыс. рублей в качестве компенсации.
Соколов в свою очередь обращался к властям, чтобы те опубликовали информацию о расположении бомбоубежищ, писал в отделения МЧС, однако безрезультатно. Также юрист считает, что в Белгороде не организованы мероприятия по гражданской обороне.
Виновник ДТП
За два года так и не нашли виновника смертельного ДТП с участием автобуса и такси в Дубовом. Авария произошла ещё в 2020 году. Тогда пассажирский автобус № 145 столкнулся с машиной такси, её водитель погиб на месте.
Дело постоянно затягивалось, его даже передавали другому следователю. Брат погибшего таксиста думает, что это всё связано с тем, что автобус работал в ЕТК — монополиста пассажирских перевозок по области. Как бы там ни было, но предварительное расследование по делу приостановили — попросту не установили обвиняемого.