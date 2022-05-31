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Posted 31 мая 2022, 16:00

Published 31 мая 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 07:01

Updated 1 декабря, 07:01

Обстрелы под Белгородом и суд из-за бомбоубежищ: итоги дня

31 мая 2022, 16:00
Сюжет
МЧС
Ночью Белгородский район попал под обстрелы ВСУ, МЧС подало в суд на юриста из-за жалоб на отсутствие сведений о бомбоубежищах, а за два года не нашли виновного в смертельном ДТП с участием автобуса и такси.

Обстрел Белгородского района

В ночь на 31 мая ВСУ обстреляли Белгородский район. Взрывы услышали жители Политотдельского и Октябрьского. Фотографии последствий происшествия публиковали сами белгородцы, поскольку власти никаких официальных заявлений не делали.

Известно, что стрелять начали около 2:30. В Политотдельском пострадало предприятие по производству масла. Повреждения обнаружили на складах и других производственных помещениях.

Ночью Белгородский район обстреляли со стороны Украины
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Суд из-за бомбоубежищ

Региональное ГУ МЧС подало в суд на юриста из-за жалоб на отсутствие информации о бомбоубежищах. В ведомстве посчитали, что обращения правозащитника Евгения Соколова нанесли им репутационный ущерб и потребовали 50 тыс. рублей в качестве компенсации.

Соколов в свою очередь обращался к властям, чтобы те опубликовали информацию о расположении бомбоубежищ, писал в отделения МЧС, однако безрезультатно. Также юрист считает, что в Белгороде не организованы мероприятия по гражданской обороне.

МЧС подало в суд на юриста из-за жалоб на отсутствие сведений о бомбоубежищах
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Виновник ДТП

За два года так и не нашли виновника смертельного ДТП с участием автобуса и такси в Дубовом. Авария произошла ещё в 2020 году. Тогда пассажирский автобус № 145 столкнулся с машиной такси, её водитель погиб на месте.

Дело постоянно затягивалось, его даже передавали другому следователю. Брат погибшего таксиста думает, что это всё связано с тем, что автобус работал в ЕТК — монополиста пассажирских перевозок по области. Как бы там ни было, но предварительное расследование по делу приостановили — попросту не установили обвиняемого.

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#Новости#Общество#МЧС#Суд#Обстрел#Итоги дня#Смертельное ДТП
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