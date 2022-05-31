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Белгородцы попросили обеспечить народную дружину бронежилетами

31 мая 17:55
Фото: Бел.Ру
Экипировку для членов ДНД попросил белгородец во время прямого эфира Вячеслава Гладкова. Глава региона обещал обеспечить дружинников всем необходимым.

31 мая во время прямого эфира губернатор белгородец Роман попросил главу Белгородской области обеспечить Добровольную народную дружину (ДНД) экипировкой и бронежилетами: "В основном люди без защиты патрулируют приграничные территории. Уверен, вам это под силу. Вроде это мелочь, но это цена жизней".

Вячеслав Гладков сообщил, что в отдельных муниципалитетах действительно есть проблемы с экипировкой. Этот вопрос решается.

В апреле членам ДНД, которые патрулировали приграничные Журавлёвку и Нехотеевку, выдали каски и бронежилеты. В мае дружинники жаловались, что за ночные дежурства им не платят. Губернатор сообщил, что госслужба должна оплачиваться полностью и обещал разобраться в ситуации.

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