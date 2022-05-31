Белгородцы попросили обеспечить народную дружину бронежилетами

31 мая во время прямого эфира губернатор белгородец Роман попросил главу Белгородской области обеспечить Добровольную народную дружину (ДНД) экипировкой и бронежилетами: "В основном люди без защиты патрулируют приграничные территории. Уверен, вам это под силу. Вроде это мелочь, но это цена жизней".
Вячеслав Гладков сообщил, что в отдельных муниципалитетах действительно есть проблемы с экипировкой. Этот вопрос решается.
В апреле членам ДНД, которые патрулировали приграничные Журавлёвку и Нехотеевку, выдали каски и бронежилеты. В мае дружинники жаловались, что за ночные дежурства им не платят. Губернатор сообщил, что госслужба должна оплачиваться полностью и обещал разобраться в ситуации.