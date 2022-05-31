Белгородские аграрии изучают новые технологии минерального питания посевов

В зависимости от того, какой урожай мы хотим получить от культуры в конечном итоге, мы должны учитывать потребность тех или иных микроэлементов в разные фазы развития культур, наряду с основными элементами питания. Раньше давался азот, фосфор, калий и не учитывалось содержание микроэлементов. Сейчас, с развитием научного подхода к системам питания растений, этому уделяется большое внимание. С «ФосАгро-Белгород» мы работаем давно. Это основной поставщик фосфоросодержащих удобрений в регионе. Компания ФосАгро развивающаяся, внедряющая удобрения с новыми формами и содержанием в них элементов питания растений. В целом их работу я оцениваю позитивно.Тамара Воронкина