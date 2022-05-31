Белгородские аграрии изучают новые технологии минерального питания посевов

«ФосАгро-Белгород» — региональная компания крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»), один из главных партнёров аграриев Белогорья в сфере минерального питания растений — работает в регионе уже более 20 лет. На сегодняшний день у компании порядка 1 тыс. клиентов, для которых она, при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, провела очередное обучающее мероприятие, посвящённое технологиям минерального питания растений. Семинар прошёл в Чернянском районе, здесь же расположен центр дистрибуции минеральных удобрений и агрополигон компании, на котором участники мероприятия смогли увидеть агротехнологии в действии.
На семинаре затронули наиболее актуальные на данный момент темы, а именно системы питания яровых зерновых культур, особенности применения высокоэффективного жидкого комплексного удобрения APALIQUA NP 11:37 в подкормках подсолнечника и кукурузы, а также применение микроэлементов.
По словам заместителя начальника управления — начальника отдела биологизации земледелия управления развития отраслей АПК департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области Александра Поддубного, аграриям необходимо идти в ногу с развитием технологий и добиваться высоких урожаев.
Идёт разработка новых марок удобрений, технологий применения, норм, сроков. Нужно идти в ногу со временем, и агрономы это демонстрируют на практике. Осталось брать тенденции на вооружение и добиваться высоких урожаев. В компании «ФосАгро-Белгород» собрана команда высококвалифицированных специалистов, которые дают своевременно необходимые консультации, у них имеется хорошая материально-техническая база, лояльная ценовая политика.Александр Поддубный
В этом году в хозяйствах Белогорья ожидается достойный урожай.
«По зерновым культурам, пшенице прогноз довольно неплохой, думаю, что урожай озимой пшеницы будет», — говорит главный агроном компании «Губкинагроснаб» Владимир Сычёв, уточняя, что по другим культурам прогноз делать пока рано. А ведущий агроном фирмы «Бенталь» Евгений Алексеев отметил, что на данный момент по всходам видно, что всё идёт хорошо.
Главное, чтобы погодные условия сложились хорошо. Тогда урожай будет не меньше, чем в прошлые годы.Евгений Алексеев
Ключевой темой, на фоне капризных погодных условий последних лет, стало применение жидких комплексных удобрений ФосАгро. За последние два года их использование в регионе выросло почти в полтора раза.
Мне интересно было использование жидких комплексных удобрений, так как мы начали применять их с прошлого года при выращивании сои и подсолнечника. Минеральные удобрения позволяют получить дополнительный доход благодаря высокому урожаю. С ФосАгро мы работаем давно, больше 10 лет. Доволен их удобрениями и нашим сотрудничеством.Владимир Сычёв
Также аграрии познакомились с технологией питания растений мезо- и микроэлементами: серой, магнием, цинком, бором, кремнием и другими. Раньше аграрии были вынуждены вносить их отдельно в подкормки, что сказывалось на себестоимости урожая, а сегодня на рынке уже есть комплексные удобрения ФосАгро, содержащие микроэлементы в одной грануле вместе с основными питательными веществами: азотом, фосфором и калием. Снижается количество необходимых агрономических операций в полях, затраты и время на отдельное внесение цинка и бора с заделкой в почву и листовую обработку посевов.
Достигается высокая эффективность комплексного минерального питания даже при неблагоприятных агрометеорологических условиях: оптимальным образом, за один проход техники, без дополнительного расхода топлива и в сжатые сроки.Алексей Шмелёв, директор «ФосАгро-Белгород»
Руководитель Агро-инновационного центра «Русагро-Инвест» Тамара Воронкина считает, что применению микроэлементов надо уделять больше внимания в системе питания культур.
В зависимости от того, какой урожай мы хотим получить от культуры в конечном итоге, мы должны учитывать потребность тех или иных микроэлементов в разные фазы развития культур, наряду с основными элементами питания. Раньше давался азот, фосфор, калий и не учитывалось содержание микроэлементов. Сейчас, с развитием научного подхода к системам питания растений, этому уделяется большое внимание. С «ФосАгро-Белгород» мы работаем давно. Это основной поставщик фосфоросодержащих удобрений в регионе. Компания ФосАгро развивающаяся, внедряющая удобрения с новыми формами и содержанием в них элементов питания растений. В целом их работу я оцениваю позитивно.Тамара Воронкина