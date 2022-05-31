Белгородка в состоянии аффекта схватила пристава за волосы и повредила ей пальцы

Позже было установлено, что в этот момент нападавшая страдала расстройством, что мешало ей осознавать опасность своих действий и руководить ими. Следователи и прокурор утвердили постановление о направлении уголовного дела в суд, чтобы женщину отправили на принудительное лечение.