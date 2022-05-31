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Posted 31 мая 2022, 13:48

Published 31 мая 2022, 13:48

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Белгородка в состоянии аффекта схватила пристава за волосы и повредила ей пальцы

31 мая 2022, 13:48
На 39-летнюю жительницу Алексеевского округа в январе возбудили исполнительное производство, и женщина решила разобраться с приставом, сообщили в следственном комитете.

Белгородке не понравилась работа судебного пристава, которая возбудила на неё исполнительное производство. Женщина пришла к приставу в служебный кабинет, схватила за волосы и повредила пальцы рук.

Позже было установлено, что в этот момент нападавшая страдала расстройством, что мешало ей осознавать опасность своих действий и руководить ими. Следователи и прокурор утвердили постановление о направлении уголовного дела в суд, чтобы женщину отправили на принудительное лечение.

Уголовное дело завели за применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса.

#Новости#Происшествия#Нападение#Судебный пристав
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