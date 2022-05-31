Белгородка в состоянии аффекта схватила пристава за волосы и повредила ей пальцы

Posted 31 мая 2022, 13:48
Published 31 мая 2022, 13:48
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
Белгородке не понравилась работа судебного пристава, которая возбудила на неё исполнительное производство. Женщина пришла к приставу в служебный кабинет, схватила за волосы и повредила пальцы рук.
Позже было установлено, что в этот момент нападавшая страдала расстройством, что мешало ей осознавать опасность своих действий и руководить ими. Следователи и прокурор утвердили постановление о направлении уголовного дела в суд, чтобы женщину отправили на принудительное лечение.
Уголовное дело завели за применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса.