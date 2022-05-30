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В Белгороде открылся сезон концертов под открытым небом «НеслуЧайные встречи»

30 мая 07:14
Фото: ИА "Бел.Ру"
Первый концерт артистов Белгородской государственной филармонии состоялся 28 мая в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». Белгородцы слушали музыку камерного оркестра Mezzo music.

Традиционно сезон концертов под открытым небом «НеслуЧайные встречи» проходит в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». В 2022 году первый концерт состоялся 28 мая. Для гостей звучала музыка старых композиторов и авторов в исполнении камерного оркестра Mezzo music.

Сама атмосфера ботанического сада даёт возможность насытить её красивой, живой музыкой, звучащей в исполнении артистов Белгородской государственной филармонии. Уже сложилась традиция, что мы открываем и закрываем сезон концертом оркестра Mezzo music под управлением Наталии Боровик. Академическая музыка гармоничная, она даёт подъём души человека, наполняет сердце радостью и хорошим настроением. Вот это и привлекает людей.
Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии

Главное новшество в новом сезоне — все кресла в амфитеатре пронумерованы. Теперь можно не беспокоиться, что не удастся занять хорошие места. Можно купить входной билет непосредственно и перед началом концертов. В этом случае наслаждаться музыкой можно, расположившись на траве или на приставных стульях.

Концерты будут проходить всё лето — по четвергам и субботам. Также предусмотрены четыре специальные программы для детей.

Отдых жителей Белгородской области должен быть грамотным. Нужно приходить и слушать хорошую, красивую, правильную музыку в таком замечательном месте.
Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии

Перед белгородцами будут выступить big-band No Comment, «Токаев-квинтет», «Звуки Мира» и ряд других исполнителей филармонии.

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