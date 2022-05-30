В Белгороде открылся сезон концертов под открытым небом «НеслуЧайные встречи»

Традиционно сезон концертов под открытым небом «НеслуЧайные встречи» проходит в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». В 2022 году первый концерт состоялся 28 мая. Для гостей звучала музыка старых композиторов и авторов в исполнении камерного оркестра Mezzo music.
Сама атмосфера ботанического сада даёт возможность насытить её красивой, живой музыкой, звучащей в исполнении артистов Белгородской государственной филармонии. Уже сложилась традиция, что мы открываем и закрываем сезон концертом оркестра Mezzo music под управлением Наталии Боровик. Академическая музыка гармоничная, она даёт подъём души человека, наполняет сердце радостью и хорошим настроением. Вот это и привлекает людей.
Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии
Главное новшество в новом сезоне — все кресла в амфитеатре пронумерованы. Теперь можно не беспокоиться, что не удастся занять хорошие места. Можно купить входной билет непосредственно и перед началом концертов. В этом случае наслаждаться музыкой можно, расположившись на траве или на приставных стульях.
Концерты будут проходить всё лето — по четвергам и субботам. Также предусмотрены четыре специальные программы для детей.
Отдых жителей Белгородской области должен быть грамотным. Нужно приходить и слушать хорошую, красивую, правильную музыку в таком замечательном месте.
Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии
Перед белгородцами будут выступить big-band No Comment, «Токаев-квинтет», «Звуки Мира» и ряд других исполнителей филармонии.