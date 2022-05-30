В Белгороде открылся сезон концертов под открытым небом «НеслуЧайные встречи»

Главное новшество в новом сезоне — все кресла в амфитеатре пронумерованы. Теперь можно не беспокоиться, что не удастся занять хорошие места. Можно купить входной билет непосредственно и перед началом концертов. В этом случае наслаждаться музыкой можно, расположившись на траве или на приставных стульях.