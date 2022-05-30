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В Белгороде мужчина избил ребёнка-инвалида и требовал компенсацию

30 мая 06:28
Фото: Бел.Ру
Конфликт начался из-за того, что 14-летний мальчик с умственной отсталостью ударил другого ребёнка. Белгородец решил «разобраться» через суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Белгороде мужчина избил 14-летнего ребёнка с умственной отсталостью, поскольку на детской площадке несовершеннолетний ударил другого ребёнка. Белгородец подал в суд, чтобы взыскать компенсацию с матери ребёнка-инвалида.

Только истец умолчал о том, что он избил мальчика. Это случилось на следующий день после инцидента между детьми. Мужчина также грубо выгонял ребёнка с детской площадки.

Прокуратура подала встречный иск в суд с аналогичными требованиями взыскания компенсации. Со взрослого хулигана взыскали 20 тыс. рублей в пользу потерпевшего несовершеннолетнего.

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