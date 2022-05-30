В Белгороде мужчина избил ребёнка-инвалида и требовал компенсацию

В Белгороде мужчина избил 14-летнего ребёнка с умственной отсталостью, поскольку на детской площадке несовершеннолетний ударил другого ребёнка. Белгородец подал в суд, чтобы взыскать компенсацию с матери ребёнка-инвалида.
Только истец умолчал о том, что он избил мальчика. Это случилось на следующий день после инцидента между детьми. Мужчина также грубо выгонял ребёнка с детской площадки.
Прокуратура подала встречный иск в суд с аналогичными требованиями взыскания компенсации. Со взрослого хулигана взыскали 20 тыс. рублей в пользу потерпевшего несовершеннолетнего.