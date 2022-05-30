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Posted 30 мая 2022, 10:29

Published 30 мая 2022, 10:29

Modified 18 сентября 2022, 15:13

Updated 18 сентября 2022, 15:13

Препарат фармкомпании “Промомед” улучшает состояние легких

Препарат фармкомпании “Промомед” улучшает состояние легких

30 мая 2022, 10:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Зарегистрированное в Российской Федерации лекарство «Арепливир» прямого противовирусного действия на основе фавипиравира эффективно борется с коронавирусной инфекцией. Клинические исследования говорят, что положительный эффект наблюдается у более чем 90% пациентов.

По итогам клинических испытаний выяснилось, что применение фавипиравира при лечении инфекции SARS-CoV-2 позволяет уменьшить время улучшения клинических симптомов в среднем на четыре дня по сравнению с традиционным лечением. Помимо этого, препарат улучшает состояние легких, что подтвердили данные компьютерной томографии (КТ). Об этом информирует newizv.ru.

Лекарство фармкомпании «Промомед» подавило вирус более чем у 90% участников исследования. Такой результат способствует быстрому выздоровлению. При своевременном приеме фавипиравира («Арепливира») прогноз заболевания улучшается в разы. Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению SARS-CoV-2 (15-я версия) содержат информацию о том, что схема ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром уже на амбулаторном этапе предотвращает развитие тяжелых форм инфекции.

Во время пандемии (при отрицательном ПЦР-тесте на ковид) у людей с коморбидными заболеваниями и у имеющих клиническую картину, характерную для коронавируса и ОРВИ, применение фавипиравира («Арепливира») обоснованно для недопущения прогрессирования инфекции до более тяжелой формы. Еще использование данного лекарства снижает риск развития постковидного синдрома. SARS-CoV-2.

«Арепливир» хорошо переносится, все негативные явления носят легкий характер. Отмены препарата и медикаментозной коррекции не потребовалось.

Использование «Арепливира» снижает нагрузку на систему здравоохранения. Препарат эффективен в отношении широкого спектра ОРВИ, которые вызваны РНК-вирусами, включая грипп.

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