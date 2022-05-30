Препарат фармкомпании “Промомед” улучшает состояние легких

Лекарство фармкомпании «Промомед» подавило вирус более чем у 90% участников исследования. Такой результат способствует быстрому выздоровлению. При своевременном приеме фавипиравира («Арепливира») прогноз заболевания улучшается в разы. Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению SARS-CoV-2 (15-я версия) содержат информацию о том, что схема ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром уже на амбулаторном этапе предотвращает развитие тяжелых форм инфекции.