Препарат фармкомпании “Промомед” улучшает состояние легких

Posted 30 мая 2022, 10:29
Published 30 мая 2022, 10:29
Modified 18 сентября 2022, 15:13
Updated 18 сентября 2022, 15:13
По итогам клинических испытаний выяснилось, что применение фавипиравира при лечении инфекции SARS-CoV-2 позволяет уменьшить время улучшения клинических симптомов в среднем на четыре дня по сравнению с традиционным лечением. Помимо этого, препарат улучшает состояние легких, что подтвердили данные компьютерной томографии (КТ). Об этом информирует newizv.ru.
Лекарство фармкомпании «Промомед» подавило вирус более чем у 90% участников исследования. Такой результат способствует быстрому выздоровлению. При своевременном приеме фавипиравира («Арепливира») прогноз заболевания улучшается в разы. Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению SARS-CoV-2 (15-я версия) содержат информацию о том, что схема ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром уже на амбулаторном этапе предотвращает развитие тяжелых форм инфекции.
Во время пандемии (при отрицательном ПЦР-тесте на ковид) у людей с коморбидными заболеваниями и у имеющих клиническую картину, характерную для коронавируса и ОРВИ, применение фавипиравира («Арепливира») обоснованно для недопущения прогрессирования инфекции до более тяжелой формы. Еще использование данного лекарства снижает риск развития постковидного синдрома. SARS-CoV-2.
«Арепливир» хорошо переносится, все негативные явления носят легкий характер. Отмены препарата и медикаментозной коррекции не потребовалось.
Использование «Арепливира» снижает нагрузку на систему здравоохранения. Препарат эффективен в отношении широкого спектра ОРВИ, которые вызваны РНК-вирусами, включая грипп.