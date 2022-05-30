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Под Белгородом не вывозили мусор из-за отсутствия дороги

30 мая 18:02
Фото: Бел.Ру
При этом местные жители платили за услугу по вывозу мусора. Если они от этого отказывались, то деньги взимали принудительно через суд, заверил белгородец губернатора.

Во время прямого эфира 30 мая житель микрорайона Престижный посёлка Дубовое под Белгородом пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову на мусорную компанию, которая несколько лет не вывозит отходы из района.

По словам мужчины, несмотря на неисполнение услуги, местным жителям выставляют счета, чтобы они оплатили вывоз мусора. Если люди отказываются, то у них принудительно снимают деньги через суд.

Наши обращения на просьбы заключить договор на вывоз мусора получают отрицательный ответ. Требуют деньги. Когда закончится этот беспредел? белгородец

Губернатор согласился с тем, что такая проблема в микрорайоне есть. По его словам, это произошло из-за того, что там просто не было дороги, и служба не могла подъехать за мусором. Гладков заверил, что с понедельника, 6 июня, отходы из микрорайона начнут вывозить.

Что касается оплаты услуги, которая, вероятно, не исполнялась, то этим вопросом займётся замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Дубовое#Мусор#Белгородский район#Губернатор#Эксклюзив#Общество
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