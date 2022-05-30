Под Белгородом не вывозили мусор из-за отсутствия дороги

Губернатор согласился с тем, что такая проблема в микрорайоне есть. По его словам, это произошло из-за того, что там просто не было дороги, и служба не могла подъехать за мусором. Гладков заверил, что с понедельника, 6 июня, отходы из микрорайона начнут вывозить.