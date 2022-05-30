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Фасад дома на бульваре Юности в Белгороде разваливается семь лет

30 мая 14:36
Фото: телеграм-канал «Фонаря»
Ежегодно управляющая компания приводит его в порядок, однако плитка продолжает падать на проходящих мимо людей. Жильцы бьют тревогу, но ничего пока не поменялось. О ситуации сообщили в телеграм-канале «Фонаря».

Фасад дома на бульваре Юности в Белгороде разваливается уже семь лет. Жильцы давно бьют тревогу, к ремонту уже привлекали подрядчиков в 2020 году. Плюс к тому ежегодно управляющая компания приводит плитку в порядок, однако проблема всё время возвращается.

Речь идёт о доме № 33. Недавно плитка прилетела в окно одной из квартир. В целом же куски летят по несколько раз в неделю. Пока ещё никто не пострадал. Дом, к слову, сдали в эксплуатацию в 2010–2013 годах, а рушиться фасад начал спустя два года.

Примечательно, что жильцы уже обращались к депутату горсовета Игорю Цевменко в 2020 году, они попросили повлиять на чиновников. В январе 2021 года первый заммэра Василий Голиков ответил депутату, что к работам по укреплению фасада привлекли подрядчиков.

И вот не прошло двух лет, а ситуация только ухудшилась. Ответ Цевменко направил обратно в мэрию. Главный вопрос — в халатности в проблеме, которая затрагивает жизнь и здоровье людей.

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