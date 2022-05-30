Фасад дома на бульваре Юности в Белгороде разваливается семь лет

Речь идёт о доме № 33. Недавно плитка прилетела в окно одной из квартир. В целом же куски летят по несколько раз в неделю. Пока ещё никто не пострадал. Дом, к слову, сдали в эксплуатацию в 2010–2013 годах, а рушиться фасад начал спустя два года.