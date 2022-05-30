Фасад дома на бульваре Юности в Белгороде разваливается семь лет

Фасад дома на бульваре Юности в Белгороде разваливается уже семь лет. Жильцы давно бьют тревогу, к ремонту уже привлекали подрядчиков в 2020 году. Плюс к тому ежегодно управляющая компания приводит плитку в порядок, однако проблема всё время возвращается.
Речь идёт о доме № 33. Недавно плитка прилетела в окно одной из квартир. В целом же куски летят по несколько раз в неделю. Пока ещё никто не пострадал. Дом, к слову, сдали в эксплуатацию в 2010–2013 годах, а рушиться фасад начал спустя два года.
Примечательно, что жильцы уже обращались к депутату горсовета Игорю Цевменко в 2020 году, они попросили повлиять на чиновников. В январе 2021 года первый заммэра Василий Голиков ответил депутату, что к работам по укреплению фасада привлекли подрядчиков.
И вот не прошло двух лет, а ситуация только ухудшилась. Ответ Цевменко направил обратно в мэрию. Главный вопрос — в халатности в проблеме, которая затрагивает жизнь и здоровье людей.