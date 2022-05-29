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Posted 29 мая 2022, 16:00

Published 29 мая 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 07:50

Updated 1 декабря, 07:50

Фейк о диверсантах, смерть от военного «КамАЗа» и миллион «Новых возможностей»

29 мая 2022, 16:00
Сюжет
Фейк
В воскресенье, 29 мая, белгородцы обсуждали смертельную аварию в Валуйках, очередное сообщение о диверсии украинских военных и победителя бизнес-конкурса.

Трагедия с военным «КамАЗом»

Страшное ДТП произошло днём в Валуйском горокруге. 25-летний водитель военного «КамАЗа», по предварительным данным, не уступил дорогу при повороте и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехало три человека.

Двое из них погибли на месте — 42-летний водитель и 15-летняя девушка. Женщину 1982 года рождения с различными травмами доставили в больницу.

Украинские диверсанты в форме российской армии

В Сети распространяют очередной фейк о том, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ прорвалась на территорию Белгородской области.

Якобы нападавшие переоделись в форму ВС РФ и ехали на технике с российскими номерами, а при перестрелке пострадало два пограничника.

«Новость» разместили в паблике белорусской погранслужбы в соцсети, предварительно его взломав. Информация не соответствует действительности.

«Новые возможности» для белгородцев утроят

28 мая победитель делового конкурса «Новые возможности» получил 1 млн рублей на реализацию своего проекта по цифровизации в строительной отрасли.

Опыт проведения конкурса признали успешным, поэтому губернатор Вячеслав Гладков анонсировал к концу года ещё один такой конкурс. Только победителей будет уже трое — и каждый получит по миллиону.

В Белгороде вручили миллион рублей победителю конкурса «Новые возможности»
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В Белгороде вручили миллион рублей победителю конкурса «Новые возможности»
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#Новости#Общество#Фейк#Итоги дня#Смертельное ДТП
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