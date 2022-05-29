Фейк о диверсантах, смерть от военного «КамАЗа» и миллион «Новых возможностей»

Posted 29 мая 2022, 16:00
Published 29 мая 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 07:50
Updated 1 декабря, 07:50
Страшное ДТП произошло днём в Валуйском горокруге. 25-летний водитель военного «КамАЗа», по предварительным данным, не уступил дорогу при повороте и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехало три человека.
Двое из них погибли на месте — 42-летний водитель и 15-летняя девушка. Женщину 1982 года рождения с различными травмами доставили в больницу.
В Сети распространяют очередной фейк о том, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ прорвалась на территорию Белгородской области.
Якобы нападавшие переоделись в форму ВС РФ и ехали на технике с российскими номерами, а при перестрелке пострадало два пограничника.
«Новость» разместили в паблике белорусской погранслужбы в соцсети, предварительно его взломав. Информация не соответствует действительности.
28 мая победитель делового конкурса «Новые возможности» получил 1 млн рублей на реализацию своего проекта по цифровизации в строительной отрасли.
Опыт проведения конкурса признали успешным, поэтому губернатор Вячеслав Гладков анонсировал к концу года ещё один такой конкурс. Только победителей будет уже трое — и каждый получит по миллиону.