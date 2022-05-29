Два человека погибли в аварии с военным «КамАЗом» в Белгородской области

Posted 29 мая 2022, 13:09
Published 29 мая 2022, 13:09
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
Около 11:20 на перекрёстке дорог из Нового Оскола в Ровеньки и из Валуек в Красное 25-летний водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущество ехавшему навстречу Renault.
В результате столкновения 42-летний водитель легковушки и его 15-летняя пассажирка погибли на месте, а женщина 1982 года рождения с травмами разной степени тяжести отправлена в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, участок движения регулируется.