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Posted 29 мая 2022, 13:09

Published 29 мая 2022, 13:09

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Два человека погибли в аварии с военным «КамАЗом» в Белгородской области

29 мая 2022, 13:09
Сюжет
Авария
Авария произошла днём 29 мая в Валуйском горокруге. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии.

Около 11:20 на перекрёстке дорог из Нового Оскола в Ровеньки и из Валуек в Красное 25-летний водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущество ехавшему навстречу Renault.

В результате столкновения 42-летний водитель легковушки и его 15-летняя пассажирка погибли на месте, а женщина 1982 года рождения с травмами разной степени тяжести отправлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, участок движения регулируется.

#Новости#Происшествия#Авария#Фотофакт#Грузовик#Военный#Смертельное ДТП
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