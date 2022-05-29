Что известно о жертвах обстрела Журавлёвки и доходах чиновников: итоги недели

Обстрелы Журавлёвки со стороны Украины продолжаются уже которую неделю. 25 мая, во время очередного случая, в приграничном селе глубоко ранило осколком мирного жителя 1993 года рождения. Врачи во время операции достали из мужчины осколок длиной 1,5 см. 26 мая его состояние было, по словам главврача горбольницы №2 Белгорода, средней степени тяжести.
Напомним, что жителей Нехотеевки и Журавлёвки отселили ещё несколько недель назад, чтобы избежать подобных случаев. Но молодой человек нашёл места обхода блокпостов и воспользовался ими.
26 мая обстрелы Журавлёвки продолжились. Но, к сожалению, предыдущий случай с молодым человеком не помог уберечь от смерти другую женщину, которая пострадала в этот день. Так, белгородка получила настолько тяжёлое ранение, что её даже не могли оперативно довезти до больницы. Медработники до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но на следующий день стало известно о её смерти. Это уже второй погибший от ранений мирный житель Белгородской области с начала спецоперации.
Дома от обстрелов также получают повреждения. Фотографии можно посмотреть здесь. Но восстанавливать до прекращения обстрелов со стороны Украины ничего не будут – слишком опасно.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал ввести полный запрет на посещение двух приграничных сёл – Журавлёвки и Нехотеевки. По словам Гладкова, в этих местах не просто опасно, а ситуация очень сложная, которая может обернуться смертью.
Ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого в Журавлёвку и Нехотеевку, говорим: «Рискуете жизнью». Уже хочется палку взять. А как ещё уберечь жизни жителей от прямой угрозы?Вячеслав Гладков
Всего к опасным местам Белгородской области Вячеслав Гладков на данный момент отнёс три приграничных села: Журавлёвка, Нехотеевка и Середа.
Переходим к любимой многими теме – подсчёту заработков влиятельных белгородцев. Начнём с губернатора. Вячеслав Гладков за 2021 год получил 3,5 млн рублей. Мэр Белгорода Антон Иванов не сильно отстал. В его отчёте доход составляет 3 млн 17 тыс. 164 рубля 83 копейки.
Что касается заместителей губернатора, их доход и имущество мы также проанализировали. Перечислять всех не будем, отметим самые интересные моменты. Узнать о всех заместителях можно в нашем подробном материале.
Например, семья министра культуры Константина Курганского любит японский автопром – у самого министра есть Mazda CX-5 2018 года и Mazda CX-5 2020 года, его супруга владеет Mazda CX-5 2020 года выпуска. Раньше машин, видимо, было больше, так как в сумму годового дохода в размере 6 млн рублей включены средства от продажи транспорта. Недвижимости у чиновника, как ни странно, нет.
Семья заместителя губернатора Константина Полежаева предпочитает немецкий автопром. У Полежаева в собственности BMW 320d xDrive 2020 года, у его супруги – BMW Х3 хDrive 2020 года. За год чиновник заработал 2,7 млн рублей.
А первый замгубернатора Евгений Мирошников задекларировал 3,3 млн рублей, его супруга в два раза больше – 7,6 млн рублей. Но в сумму её дохода входят деньги от продажи недвижимости, а также подаренные родственниками средства.
Самый высокий доход в 2021 году вышел у депутатов горсовета Белгорода. Назовём топ-3. Первое место занял Владимир Скурятин с доходом 59,9 млн рублей (в т.ч. продажа автомобиля). Серебро досталось Марине Лазаревой с доходом в 42,4 млн рублей. И бронза – у Максима Егорова с доходом 35,6 млн рублей (в т.ч. средства от сдачи в аренду и продажи недвижимости).
И закончим подсчёт чужих денег директорами школ Белгорода. Самая большая сумма получилась у Юлии Базавлук, директора начальной школы — детского сада № 44 Белгорода. В 2021 году она получила 2 млн 468 тыс. 464 рубля, но в эту сумму также входит стоимость проданного ею имущества.
Второе место заняла Валентина Маслова, директор СОШ № 20. Валентина Маслова за прошлый год заработала 2 млн 414 тыс. 993 рубля, включая продажу имущества. И замыкает тройку Виктория Андреева, директор СОШ № 18 Белгорода. Виктория Андреева задекларировала 2 млн 103 тыс. 514 рублей (в т. ч. сумма от продажи имущества).
Мы также проанализировали доходы заместителей администрации Белгорода, всё доступно для вас по ссылке.
Белгородцы уже давно жалуются на наглых автомобилистов, которые заезжают на территорию Центрального парка. Некоторые даже умудрялись припарковать свой автомобиль на велодорожке или газоне. В итоге место для отдыха и пеших прогулок стало общественной бесплатной парковкой.
Шлагбаумы на въезде в парк есть, но раньше они всегда были открыты (ул. Островского и ул. Попова). 20 мая появилась информация, что в мэрии, наконец, отреагировали на просьбы белгородцев и наладили работу шлагбаумов. Но всё оказалось не так просто. Тогда было сказано, что на улице Попова шлагбаум закрыли, а на Островского – нет.
25 мая ситуация изменилась. На улице Островского шлагбаум оказался закрыт, на улице Попова же пропускали всех желающих припарковаться. В итоге незаконные парковки и жалобы на это продолжились. По информации на 27 мая, своё обещание мэрия так и не смогла сдержать. Шлагбаумы, которые обещали закрыть, так и стоят открытыми, а белгородцы, вопреки всему, паркуются в самых неподходящих местах.