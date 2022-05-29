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Что известно о жертвах обстрела Журавлёвки и доходах чиновников: итоги недели

29 мая 12:46
Фото: Бел.Ру
Редакция «Бел.Ру» подводит итоги недели. Во время обстрелов погиб ещё один человек, жители Белгорода превращают парк в бесплатное парковочное место, а мы анализируем доходы местных чиновников и управленцев.

Обстрел Журавлёвки

Обстрелы Журавлёвки со стороны Украины продолжаются уже которую неделю. 25 мая, во время очередного случая, в приграничном селе глубоко ранило осколком мирного жителя 1993 года рождения. Врачи во время операции достали из мужчины осколок длиной 1,5 см. 26 мая его состояние было, по словам главврача горбольницы №2 Белгорода, средней степени тяжести.

Напомним, что жителей Нехотеевки и Журавлёвки отселили ещё несколько недель назад, чтобы избежать подобных случаев. Но молодой человек нашёл места обхода блокпостов и воспользовался ими.

26 мая обстрелы Журавлёвки продолжились. Но, к сожалению, предыдущий случай с молодым человеком не помог уберечь от смерти другую женщину, которая пострадала в этот день. Так, белгородка получила настолько тяжёлое ранение, что её даже не могли оперативно довезти до больницы. Медработники до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но на следующий день стало известно о её смерти. Это уже второй погибший от ранений мирный житель Белгородской области с начала спецоперации.

Вячеслав Гладков потребовал запретить въезд в Журавлёвку и Нехотеевку
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Дома от обстрелов также получают повреждения. Фотографии можно посмотреть здесь. Но восстанавливать до прекращения обстрелов со стороны Украины ничего не будут – слишком опасно.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал ввести полный запрет на посещение двух приграничных сёл – Журавлёвки и Нехотеевки. По словам Гладкова, в этих местах не просто опасно, а ситуация очень сложная, которая может обернуться смертью.

Ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого в Журавлёвку и Нехотеевку, говорим: «Рискуете жизнью». Уже хочется палку взять. А как ещё уберечь жизни жителей от прямой угрозы?Вячеслав Гладков

Всего к опасным местам Белгородской области Вячеслав Гладков на данный момент отнёс три приграничных села: Журавлёвка, Нехотеевка и Середа.

Гладков назвал опасные места в Белгородской области
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Считаем деньги в чужих карманах

Переходим к любимой многими теме – подсчёту заработков влиятельных белгородцев. Начнём с губернатора. Вячеслав Гладков за 2021 год получил 3,5 млн рублей. Мэр Белгорода Антон Иванов не сильно отстал. В его отчёте доход составляет 3 млн 17 тыс. 164 рубля 83 копейки.

Что касается заместителей губернатора, их доход и имущество мы также проанализировали. Перечислять всех не будем, отметим самые интересные моменты. Узнать о всех заместителях можно в нашем подробном материале.

Например, семья министра культуры Константина Курганского любит японский автопром – у самого министра есть Mazda CX-5 2018 года и Mazda CX-5 2020 года, его супруга владеет Mazda CX-5 2020 года выпуска. Раньше машин, видимо, было больше, так как в сумму годового дохода в размере 6 млн рублей включены средства от продажи транспорта. Недвижимости у чиновника, как ни странно, нет.

Заместители губернатора Белгородской области рассказали о доходах за 2021 год
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Семья заместителя губернатора Константина Полежаева предпочитает немецкий автопром. У Полежаева в собственности BMW 320d xDrive 2020 года, у его супруги – BMW Х3 хDrive 2020 года. За год чиновник заработал 2,7 млн рублей.

А первый замгубернатора Евгений Мирошников задекларировал 3,3 млн рублей, его супруга в два раза больше – 7,6 млн рублей. Но в сумму её дохода входят деньги от продажи недвижимости, а также подаренные родственниками средства.

Самый высокий доход в 2021 году вышел у депутатов горсовета Белгорода. Назовём топ-3. Первое место занял Владимир Скурятин с доходом 59,9 млн рублей (в т.ч. продажа автомобиля). Серебро досталось Марине Лазаревой с доходом в 42,4 млн рублей. И бронза – у Максима Егорова с доходом 35,6 млн рублей (в т.ч. средства от сдачи в аренду и продажи недвижимости).

И закончим подсчёт чужих денег директорами школ Белгорода. Самая большая сумма получилась у Юлии Базавлук, директора начальной школы — детского сада № 44 Белгорода. В 2021 году она получила 2 млн 468 тыс. 464 рубля, но в эту сумму также входит стоимость проданного ею имущества.

Кто из директоров школ Белгорода получил самый большой доход в 2021 году
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Второе место заняла Валентина Маслова, директор СОШ № 20. Валентина Маслова за прошлый год заработала 2 млн 414 тыс. 993 рубля, включая продажу имущества. И замыкает тройку Виктория Андреева, директор СОШ № 18 Белгорода. Виктория Андреева задекларировала 2 млн 103 тыс. 514 рублей (в т. ч. сумма от продажи имущества).

Мы также проанализировали доходы заместителей администрации Белгорода, всё доступно для вас по ссылке.

Топ-10 депутатов горсовета Белгорода с самым высоким доходом
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Центральный парк = бесплатная парковка

Белгородцы уже давно жалуются на наглых автомобилистов, которые заезжают на территорию Центрального парка. Некоторые даже умудрялись припарковать свой автомобиль на велодорожке или газоне. В итоге место для отдыха и пеших прогулок стало общественной бесплатной парковкой.

Шлагбаумы на въезде в парк есть, но раньше они всегда были открыты (ул. Островского и ул. Попова). 20 мая появилась информация, что в мэрии, наконец, отреагировали на просьбы белгородцев и наладили работу шлагбаумов. Но всё оказалось не так просто. Тогда было сказано, что на улице Попова шлагбаум закрыли, а на Островского – нет.

25 мая ситуация изменилась. На улице Островского шлагбаум оказался закрыт, на улице Попова же пропускали всех желающих припарковаться. В итоге незаконные парковки и жалобы на это продолжились. По информации на 27 мая, своё обещание мэрия так и не смогла сдержать. Шлагбаумы, которые обещали закрыть, так и стоят открытыми, а белгородцы, вопреки всему, паркуются в самых неподходящих местах.

В Белгороде никак не могут закрыть шлагбаумы в Центральном парке
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