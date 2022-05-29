Что известно о жертвах обстрела Журавлёвки и доходах чиновников: итоги недели

26 мая обстрелы Журавлёвки продолжились. Но, к сожалению, предыдущий случай с молодым человеком не помог уберечь от смерти другую женщину, которая пострадала в этот день. Так, белгородка получила настолько тяжёлое ранение, что её даже не могли оперативно довезти до больницы. Медработники до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но на следующий день стало известно о её смерти. Это уже второй погибший от ранений мирный житель Белгородской области с начала спецоперации.