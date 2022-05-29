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Posted 29 мая 2022, 10:12

Published 29 мая 2022, 10:12

Modified 1 декабря, 08:51

Updated 1 декабря, 08:51

Белгородский губернатор встретился с военкором Евгением Поддубным

29 мая 2022, 10:12
Сюжет
Губернатор
Вячеслав Гладков встретился с военным журналистом Поддубным, который на несколько дней вернулся домой в Белгород. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Губернатор познакомился с военкором Евгением Поддубным, который приехал в родной Белгород на несколько дней. О встрече с журналистом Гладков написал в соцсетях.

По словам губернатора, у него остались только хорошие впечатления от общения. Упомянул он и о том, что Поддубный бывает в горячих точках, в том числе и в приграничных районах области.

Ранее Великобритания ввела санкции против Евгения Поддубного. О введении персональных санкций против нескольких российских журналистах сообщили в МИД. Под ограничения попала и ВГТРК.

#Новости#Общество#Евгений поддубный#Губернатор#Вячеслав Гладков
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