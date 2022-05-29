Белгородский губернатор встретился с военкором Евгением Поддубным

Posted 29 мая 2022, 10:12
Published 29 мая 2022, 10:12
Modified 1 декабря, 08:51
Updated 1 декабря, 08:51
Губернатор познакомился с военкором Евгением Поддубным, который приехал в родной Белгород на несколько дней. О встрече с журналистом Гладков написал в соцсетях.
По словам губернатора, у него остались только хорошие впечатления от общения. Упомянул он и о том, что Поддубный бывает в горячих точках, в том числе и в приграничных районах области.
Ранее Великобритания ввела санкции против Евгения Поддубного. О введении персональных санкций против нескольких российских журналистах сообщили в МИД. Под ограничения попала и ВГТРК.