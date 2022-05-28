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Белгородцы жалуются на состояние лифтов в МКД на проспекте Славы

28 мая 06:49
Фото: Бел.Ру
Жители дома по проспекту Славы, 123 просят, чтобы их дом включили в проект по ускоренной замене лифтов. По их словам, лифты не меняли со дня постройки дома, с 1989 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, мэр города Антон Иванов встретился с жителями дома по проспекту Славы, 123. Собственники жалуются на состояние лифтов. Также местные жители просят, чтобы их дом включили в проект по ускоренной замене лифтов по программе капремонта.

Вопрос прорабатывается с Фондом содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. В начале следующей недели жителям сообщат о сроках, когда может быть проведена замена.Мэрия Белгорода

Стоит отметить, что дом построен в 1989 году. С 2016 года его обслуживает управляющая компания «Русь».

Напомним, что в октябре прошлого года в редакцию «Бел.Ру» обращался один из жителей этого дома. По его словам, дом в последний раз ремонтировали больше 10 лет назад. Также он отмечал, что со дня постройки в подъезде ни разу не меняли лифт.

На официальный запрос редакции о замене лифтов мэрия Белгорода ответила, что лифтовое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, поэтому их замена запланирована на 2031-33 гг. В Фонде ЖКХ «Бел.Ру» сообщили, что на замену лифтов в этом доме Госкорпорация не выделила деньги.

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