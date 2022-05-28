Белгородцы жалуются на состояние лифтов в МКД на проспекте Славы

Напомним, что в октябре прошлого года в редакцию «Бел.Ру» обращался один из жителей этого дома. По его словам, дом в последний раз ремонтировали больше 10 лет назад. Также он отмечал, что со дня постройки в подъезде ни разу не меняли лифт.