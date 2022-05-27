В Белгородской области двое парней надругались над 54-летней пенсионеркой

Два парня из Ракитянского района подозреваются в разбое и насильственных действиях сексуального характера. Один из них — несовершеннолетний. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ночью 26 мая подозреваемые взломали замки и залезли в дом, где живут 81-летняя и 54-летняя пенсионерки. Парни собирались украсть деньги. Они разбудили женщин и начали избивать. Молодые люди забрали 11 тыс. рублей, угрожая убийством.
На этом дело не кончилось. Они всё так же угрожали убийством 54-летней женщине и заставили её пойти в дом к одному из злоумышленников. Там они под угрозой насилия действия сексуального характера. Обеим потерпевшим парни обещали расправиться с ними, если они обратятся в полицию.
На следующий день к пенсионеркам пришла соседка и заметила следы побоев. Женщина и обратилась к правоохранителям. Против молодых людей возбудили уголовное дело.