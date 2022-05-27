В Белгородской области двое парней надругались над 54-летней пенсионеркой

На этом дело не кончилось. Они всё так же угрожали убийством 54-летней женщине и заставили её пойти в дом к одному из злоумышленников. Там они под угрозой насилия действия сексуального характера. Обеим потерпевшим парни обещали расправиться с ними, если они обратятся в полицию.