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В Белгородской области двое парней надругались над 54-летней пенсионеркой

27 мая 17:57
Фото: Бел.Ру
Один из подозреваемых несовершеннолетний. Молодые люди ещё и вынесли из дома пенсионерки 11 тыс. рублей, угрожая убийством. Об этом сообщили в региональном СК.

Два парня из Ракитянского района подозреваются в разбое и насильственных действиях сексуального характера. Один из них — несовершеннолетний. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ночью 26 мая подозреваемые взломали замки и залезли в дом, где живут 81-летняя и 54-летняя пенсионерки. Парни собирались украсть деньги. Они разбудили женщин и начали избивать. Молодые люди забрали 11 тыс. рублей, угрожая убийством.

На этом дело не кончилось. Они всё так же угрожали убийством 54-летней женщине и заставили её пойти в дом к одному из злоумышленников. Там они под угрозой насилия действия сексуального характера. Обеим потерпевшим парни обещали расправиться с ними, если они обратятся в полицию.

На следующий день к пенсионеркам пришла соседка и заметила следы побоев. Женщина и обратилась к правоохранителям. Против молодых людей возбудили уголовное дело.

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