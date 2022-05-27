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Posted 27 мая 2022, 13:30

Published 27 мая 2022, 13:30

Modified 1 декабря, 08:28

Updated 1 декабря, 08:28

В Белгороде 14 человек осудили за организацию игры в покер с откатами вору в законе

27 мая 2022, 13:30
Сюжет
Суд
За организацию преступной деятельности осудили 14 человек. Осуждённые действовали на территории областного центра с сентября 2016 по март 2017 года. Об этом сообщили в региональном СК.

После совместного расследования курских и белгородских следователей 14 фигурантов дела по игорному бизнесу отправились под суд. Мужчины передавали часть своего заработка курскому вору в законе.

Известно, что их деятельность была связана с покером. Они действовали в период с сентября 2016 по март 2017 года на территории Белгорода. Также уточняется, что возраст фигурантов от 30 до 52 лет.

По решению суда мужчин приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима сроком от 1 до 7,8 лет. Кроме того, их обязали выплатить штрафа в размере от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.

#Новости#Происшествия#Суд#Криминал#Азартные игры
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