В Белгороде 14 человек осудили за организацию игры в покер с откатами вору в законе

Сюжет Суд

За организацию преступной деятельности осудили 14 человек. Осуждённые действовали на территории областного центра с сентября 2016 по март 2017 года. Об этом сообщили в региональном СК.

После совместного расследования курских и белгородских следователей 14 фигурантов дела по игорному бизнесу отправились под суд. Мужчины передавали часть своего заработка курскому вору в законе. Известно, что их деятельность была связана с покером. Они действовали в период с сентября 2016 по март 2017 года на территории Белгорода. Также уточняется, что возраст фигурантов от 30 до 52 лет. По решению суда мужчин приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима сроком от 1 до 7,8 лет. Кроме того, их обязали выплатить штрафа в размере от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.