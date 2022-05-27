В Белгороде 14 человек осудили за организацию игры в покер с откатами вору в законе

Posted 27 мая 2022, 13:30
Published 27 мая 2022, 13:30
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
После совместного расследования курских и белгородских следователей 14 фигурантов дела по игорному бизнесу отправились под суд. Мужчины передавали часть своего заработка курскому вору в законе.
Известно, что их деятельность была связана с покером. Они действовали в период с сентября 2016 по март 2017 года на территории Белгорода. Также уточняется, что возраст фигурантов от 30 до 52 лет.
По решению суда мужчин приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима сроком от 1 до 7,8 лет. Кроме того, их обязали выплатить штрафа в размере от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.