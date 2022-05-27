Сотрудница белгородской больницы похитила миллион рублей по поддельной инвалидности

Posted 27 мая 2022, 12:14
Published 27 мая 2022, 12:14
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
Сотрудница Яковлевской ЦРБ получила в бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области подложную справку об инвалидности и похитил около миллиона рублей из средств регионального пенсионного фонда.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. На бывшего медработника возбудили уголовное дело за мошенничество должностного лица в крупном размере при получении выплат по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса.
Яковлевский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде денежного штрафа.