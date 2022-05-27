bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2022, 12:14

Published 27 мая 2022, 12:14

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

Сотрудница белгородской больницы похитила миллион рублей по поддельной инвалидности

27 мая 2022, 12:14
Сюжет
Мошенничество
Женщину изобличили в мошенничестве и наказали денежным штрафом, сообщили в УФСБ по Белгородской области.

Сотрудница Яковлевской ЦРБ получила в бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области подложную справку об инвалидности и похитил около миллиона рублей из средств регионального пенсионного фонда.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. На бывшего медработника возбудили уголовное дело за мошенничество должностного лица в крупном размере при получении выплат по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса.

Яковлевский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде денежного штрафа.

#Новости#Общество#Мошенничество#Инвалидность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика