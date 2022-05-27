Сотрудничество во имя развития

В конце прошлой недели в Белгородском технологическом университете с официальным визитом побывала делегация Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
Ректор ДонНАСА Николай Зайченко и проректор Ярослав Назим встретились с первым проректором Евгением Евтушенко и проректором по международной деятельности Русланом Лесовиком, обсудили пути сотрудничества и наметили дальнейшую программу взаимодействия. Гости посетили выставочный комплекс университета и побывали на экскурсии по Белгороду.
Главным итогом встречи стало подписание ряда документов о взаимовыгодном сотрудничестве. Договор о сетевом взаимодействии позволит реализовать совместные образовательные программы для получения двойных дипломов студентами обоих учебных заведений.
У бакалавров это коснётся таких специальностей, как архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, строительство (автомобильные дороги и аэродромы). В магистратуре можно будет получить высшее образование по специальностям архитектура и строительство (автомобильные дороги, дорожно-строительное материаловедение).
Сотрудничество в рамках этого договора расширит доступ обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, а также даст студентам возможность изучать учебные дисциплины (модули) по своему выбору.
Выиграют от такого взаимовыгодного сотрудничества не только студенты Белгородского и Донецкого вузов. Стороны подписали Соглашение, которое позволит вести академический и научно-исследовательский обмен информацией и документацией между институтами/факультетами, кафедрами, в том числе обмен научными публикациями.
Кроме того, это даст возможность обмена преподавателями, учёными и студентами для проведения совместных научных исследований, лекций, консультаций, методической работы, учебно-производственных и научных стажировок и практик.
В результате переговоров достигнута договорённость об открытии Международного научно-образовательного центра «Теория и практика восстановления разрушенных городов» на базе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.