Сотрудничество во имя развития

У бакалавров это коснётся таких специальностей, как архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, строительство (автомобильные дороги и аэродромы). В магистратуре можно будет получить высшее образование по специальностям архитектура и строительство (автомобильные дороги, дорожно-строительное материаловедение).