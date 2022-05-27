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Сотрудничество во имя развития

27 мая 15:33
Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова
БГТУ им. В.Г. Шухова активно сотрудничает с вузами Донбасса. Недавно было подписано соглашение о взаимодействии с Донбасским государственным техническим институтом (ДонГТИ) Луганской Народной Республики.

В конце прошлой недели в Белгородском технологическом университете с официальным визитом побывала делегация Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова

Ректор ДонНАСА Николай Зайченко и проректор Ярослав Назим встретились с первым проректором Евгением Евтушенко и проректором по международной деятельности Русланом Лесовиком, обсудили пути сотрудничества и наметили дальнейшую программу взаимодействия. Гости посетили выставочный комплекс университета и побывали на экскурсии по Белгороду.

Главным итогом встречи стало подписание ряда документов о взаимовыгодном сотрудничестве. Договор о сетевом взаимодействии позволит реализовать совместные образовательные программы для получения двойных дипломов студентами обоих учебных заведений.

Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова

У бакалавров это коснётся таких специальностей, как архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, строительство (автомобильные дороги и аэродромы). В магистратуре можно будет получить высшее образование по специальностям архитектура и строительство (автомобильные дороги, дорожно-строительное материаловедение).

Сотрудничество в рамках этого договора расширит доступ обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, а также даст студентам возможность изучать учебные дисциплины (модули) по своему выбору.

Выиграют от такого взаимовыгодного сотрудничества не только студенты Белгородского и Донецкого вузов. Стороны подписали Соглашение, которое позволит вести академический и научно-исследовательский обмен информацией и документацией между институтами/факультетами, кафедрами, в том числе обмен научными публикациями.

Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова

Кроме того, это даст возможность обмена преподавателями, учёными и студентами для проведения совместных научных исследований, лекций, консультаций, методической работы, учебно-производственных и научных стажировок и практик.

В результате переговоров достигнута договорённость об открытии Международного научно-образовательного центра «Теория и практика восстановления разрушенных городов» на базе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

#Новости#Бгту им в.г.шухова#Луганск#Донбасс#Донецк#Наука
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