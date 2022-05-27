Под Белгородом на нескольких улицах ввели карантин из-за бешенства у кошки

В этом месяце в Майском нашли кошку, заболевшую бешенством. Это подтвердили специалисты управления после проведения исследования. На улицах Шоссейной, Восточной, Северной, Прилесной, Полевой, Ботанической, Яблоневой и в переулке Калиновом ввели карантин.
Как отмечают в ведомстве, кошка поступила к ним с характерными для бешенства симптомами — агрессией и слюнотечением. Помимо этого часто у животных наблюдаются нарушения в походке, поедание несъедобных предметов и т. д.
С начала года на территории региона выявили 11 случаев заболевания бешенством у животных. Область входит в число субъектов РФ с неблагоприятной ситуацией с вирусом. Чаще всего заболевание специалисты находили у крупного рогатого скота и кошек.