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Летом в Белгороде не будут проводить цветочные фестивали

27 мая 05:15
Фото: ИА "Бел.Ру"
Причины объяснила главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Ближайший цветочный фестиваль пройдёт в областном центре в начале сентября.

По словам Семенковой, проведение фестивалей цветников в жаркое летнее время не очень комфортно как для посетителей, так и для растений.

На фестивале особая культура садов. Это контейнерные растения. Они должны создать эффект «вау» на протяжении трёх-пяти дней, недели в зависимости от того, сколько идёт фестиваль. Когда очень жарко, трудно сохранить растения. Разумное решение — перенести на более комфортный период.Елена Семенкова

Ландшафтный архитектор добавила, что перенесение фестиваля на осень позволит празднованию дня города плавно завершиться цветочным фейерверком.

Напомним, с 3 по 5 сентября в областном центре состоится фестиваль «Белгород в цвету». В настоящее время специалисты разрабатывают концепцию мероприятия. От неё будет зависеть территория проведения события.

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