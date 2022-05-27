Летом в Белгороде не будут проводить цветочные фестивали

На фестивале особая культура садов. Это контейнерные растения. Они должны создать эффект «вау» на протяжении трёх-пяти дней, недели в зависимости от того, сколько идёт фестиваль. Когда очень жарко, трудно сохранить растения. Разумное решение — перенести на более комфортный период.Елена Семенкова