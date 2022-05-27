Летом в Белгороде не будут проводить цветочные фестивали

По словам Семенковой, проведение фестивалей цветников в жаркое летнее время не очень комфортно как для посетителей, так и для растений.
На фестивале особая культура садов. Это контейнерные растения. Они должны создать эффект «вау» на протяжении трёх-пяти дней, недели в зависимости от того, сколько идёт фестиваль. Когда очень жарко, трудно сохранить растения. Разумное решение — перенести на более комфортный период.Елена Семенкова
Ландшафтный архитектор добавила, что перенесение фестиваля на осень позволит празднованию дня города плавно завершиться цветочным фейерверком.
Напомним, с 3 по 5 сентября в областном центре состоится фестиваль «Белгород в цвету». В настоящее время специалисты разрабатывают концепцию мероприятия. От неё будет зависеть территория проведения события.