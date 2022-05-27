Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы хранят в банках 294 млрд рублей

27 мая 09:31
Фото: Бел.Ру
Около 80% своих сбережений жители Белгородской области хранят в рублях. Данные опубликовали в региональном отделении Банка России.

На начало апреля 2022 года белгородцы хранили на депозитных счетах 294 млрд рублей. При этом около 80% сбережений — в национальной валюте.

При этом в феврале жители региона сняли 8,5 млрд рублей со своих счетов. В конце месяца в ЦБ решили поднять ключевую ставку, чтобы сделать вклады более привлекательными. В течение марта белгородцы вернули обратно в банки больше половины снятых средств — порядка 4,4 млрд рублей.

Напомним, ЦБ снизил ключевую ставку до 11% годовых на фоне замедления инфляции. Дальнейшие решения будут принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Материалы по теме
210 млрд рублей хранят в банках жители Белгородской областиБелгородцы хранят в банках 208 млрд рублей Свыше 219 млрд рублей хранят в банках жители Белгородской области
#Новости#Вклады#Белгородцы#2#Отделение Белгород Банка России#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18