Белгородцы хранят в банках 294 млрд рублей

При этом в феврале жители региона сняли 8,5 млрд рублей со своих счетов. В конце месяца в ЦБ решили поднять ключевую ставку, чтобы сделать вклады более привлекательными. В течение марта белгородцы вернули обратно в банки больше половины снятых средств — порядка 4,4 млрд рублей.