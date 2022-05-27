Белгородцы хранят в банках 294 млрд рублей

На начало апреля 2022 года белгородцы хранили на депозитных счетах 294 млрд рублей. При этом около 80% сбережений — в национальной валюте.
При этом в феврале жители региона сняли 8,5 млрд рублей со своих счетов. В конце месяца в ЦБ решили поднять ключевую ставку, чтобы сделать вклады более привлекательными. В течение марта белгородцы вернули обратно в банки больше половины снятых средств — порядка 4,4 млрд рублей.
Напомним, ЦБ снизил ключевую ставку до 11% годовых на фоне замедления инфляции. Дальнейшие решения будут принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.