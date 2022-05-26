Заместители губернатора Белгородской области рассказали о доходах за 2021 год

Министр культуры региона Константин Курганский не имеет своей недвижимости, зато пользуется сразу тремя транспортными средствами: Ford Focus 2012 года, Mazda CX-5 2018 года и Mazda CX-5 2020 года. Очевидно, раньше автомобилей было больше, так как в 2021 году в сумму дохода включены деньги от продажи транспортного средства. В итоге за год Курганский получил 6 млн рублей. Его супруга – 690 тысяч рублей. Ездит она на Mazda CX-5 2020 года выпуска. Воспитывают супруги одного ребёнка.