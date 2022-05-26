Заместители губернатора Белгородской области рассказали о доходах за 2021 год

Первый заместитель губернатора – министр цифрового развития области Евгений Мирошников задекларировал 3,3 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 1500 «квадратов» и частным домом площадью 257 «квадратов».
У его супруги доход в два раза больше – 7,6 млн рублей. В эту сумму включены средства от продажи недвижимости, а также деньги, подаренные родственниками. В семье воспитываются двое детей.
Заместитель губернатора Владимир Базаров за 2021 год отчитался о доходе в 1,8 млн рублей. В собственности у него квартира площадью 77,1 м² и легковой автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска.
Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский отчитался о доходе 1,8 млн рублей. Своей недвижимости у него нет, зато есть автомобиль Infiniti QX70 2014 года выпуска.
Его супруга отчиталась о доходе в 3,7 млн рублей. Она владеет строящейся квартирой площадью 65,2 м² и земельным участком площадью 1027 «квадратов». Гладский воспитывает двоих детей.
Заместитель губернатора Константин Полежаев в 2021 году заработал 2,7 млн рублей. Автопарк чиновника состоит из двух иномарок: Toyota Land Cruiser 1993 года и BMW 320d xDrive 2020 года. Список недвижимости состоит из земельного участка площадью 1661 «квадрат» и жилого дома площадью 251 м². Также он владеет 1/3 двух домов площадью 127 и 33 м².
Супруга управляет BMW Х3 хDrive 2020 года выпуска и мотоциклом Honda 1994 года. Она задекларировала 727 тыс. рублей за 2021 год.
Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина за 2021 год получила доход в размере 5,6 млн рублей, сюда включены деньги, подаренные близким родственником. В собственности у неё две квартиры площадью 66 и 42 м².
Заместитель губернатора – министр финансов и бюджетной политики Владимир Боровик при доходе в 3,2 млн рублей владеет только легковым автомобилем Lexus RX-350 2008 года выпуска. Своей недвижимости у него нет. У супруги с доходом 1,1 млн рублей в собственности квартира площадью 45,9 м².
Заместитель губернатора – министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин в 2021 году продал недвижимость, поэтому его доход больше, чем у коллег – 7,8 млн рублей. Ездит он на мотоцикле Kawasaki 2010 года выпуска. Список собственной недвижимости состоит из половины машино-места площадью 23 «квадрата».
Такая же картина с недвижимостью и у супруги Зайнуллина. Она за 2021 год получила 5,8 млн рублей. Сумма включает доход от продажи недвижимости. Супруги воспитывают троих детей.
Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова заработала за год 2,7 млн рублей. Она владеет квартирой площадью 35,8 м².
А вот у её супруга при годовом доходе 257 тыс. рублей в собственности значатся четыре земельных участка от 1500 до 63 600 м², по половине двух жилых домов площадью 64,6 м² и квартира площадью 52,4 м². Ездит он на Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска.
Министр здравоохранения Андрей Иконников отчитался о доходе за 2021 год в размере 2,8 млн рублей. Ездит он на Mazda CX-5 2018 года выпуска и владеет двумя земельными участками площадью 310 и 1500 «квадратов», а также домом на 144 м².
Его супруга при годовом доходе 760 тыс. рублей управляет автомобилем Skoda Rapid 2021 года выпуска. В семье воспитываются двое детей.
Министр культуры региона Константин Курганский не имеет своей недвижимости, зато пользуется сразу тремя транспортными средствами: Ford Focus 2012 года, Mazda CX-5 2018 года и Mazda CX-5 2020 года. Очевидно, раньше автомобилей было больше, так как в 2021 году в сумму дохода включены деньги от продажи транспортного средства. В итоге за год Курганский получил 6 млн рублей. Его супруга – 690 тысяч рублей. Ездит она на Mazda CX-5 2020 года выпуска. Воспитывают супруги одного ребёнка.
Доход министра общественных коммуникаций области Оксаны Тарантовой составил 9,3 млн рублей, сюда включены средства, полученные на предыдущем месте работы. В собственности у неё две квартиры площадью 57 и 76 «квадратов».
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков за 2021 год заработал 3,5 млн рублей. В собственности у него 1/3 квартиры площадью 60,7 м² и гараж площадью 75,2 м².