Вячеслав Гладков объяснил снос детского сада №36 в центре Белгорода

Posted 26 мая 2022, 17:37
Published 26 мая 2022, 17:37
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Нас ставят перед фактом и попросту выгоняют непонятно куда.
Мария, белгородка
На это Вячеслав Гладков ответил, что старое здание детского сада №36 на Свято-Троицком бульваре находится в недопустимом состоянии, поэтому в центре нужно строить новый, современный детский сад. Конечно, смена детсада сейчас вызовет дискомфорт, но это временная мера, придётся потерпеть.
То, в каком состоянии детский сад, с моей точки зрения, так недопустимо относиться к детям, тем более это центр областного центра. Поэтому точно нужно в центре строить современный детский сад. Так не должно быть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что в этом году в Белгороде начнут массовый ремонт детских садов, воспитанников которых будут распределять по ближайшим дошкольным учреждениям. Поэтому нужно немножко подождать для того, чтобы привести всё в порядок.
В связи с массой жалоб из-за сноса детсада №36 глава региона выразил недовольство работой мэра Белгорода Антона Иванова.
По данному детскому саду вижу, что не отработала администрация Белгорода. Антон Александрович Иванов, займитесь, пожалуйста, тем, чем Вы должны заниматься – как можно чаще общаться с людьми и объяснять причинно-следственные связи. Поменьше будет вопросов и претензий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, о сносе старого здания детского сада №36 на Свято-Троицком бульваре стало известно в конце мая. Мэрия заявила, что здание снесут ради строительства «Белого квартала», а детей и воспитателей распределят по ближайшим детсадам.