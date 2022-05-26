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Posted 26 мая 2022, 17:37

Published 26 мая 2022, 17:37

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Вячеслав Гладков объяснил снос детского сада №36 в центре Белгорода

26 мая 2022, 17:37
Фото: https://t.me/belgorod01
На вечернюю прямую линию к губернатору Белгородской области обратилась местная жительница с просьбой пересмотреть вопрос сноса детского сада №36 в самом центре города и распределения детей по другим садам.
Нас ставят перед фактом и попросту выгоняют непонятно куда.
Мария, белгородка

На это Вячеслав Гладков ответил, что старое здание детского сада №36 на Свято-Троицком бульваре находится в недопустимом состоянии, поэтому в центре нужно строить новый, современный детский сад. Конечно, смена детсада сейчас вызовет дискомфорт, но это временная мера, придётся потерпеть.

То, в каком состоянии детский сад, с моей точки зрения, так недопустимо относиться к детям, тем более это центр областного центра. Поэтому точно нужно в центре строить современный детский сад. Так не должно быть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что в этом году в Белгороде начнут массовый ремонт детских садов, воспитанников которых будут распределять по ближайшим дошкольным учреждениям. Поэтому нужно немножко подождать для того, чтобы привести всё в порядок.

В связи с массой жалоб из-за сноса детсада №36 глава региона выразил недовольство работой мэра Белгорода Антона Иванова.

По данному детскому саду вижу, что не отработала администрация Белгорода. Антон Александрович Иванов, займитесь, пожалуйста, тем, чем Вы должны заниматься – как можно чаще общаться с людьми и объяснять причинно-следственные связи. Поменьше будет вопросов и претензий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, о сносе старого здания детского сада №36 на Свято-Троицком бульваре стало известно в конце мая. Мэрия заявила, что здание снесут ради строительства «Белого квартала», а детей и воспитателей распределят по ближайшим детсадам.

В центре Белгорода собираются снести старый детский сад
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