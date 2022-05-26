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В белгородских теплицах сына Абрамовича сменился гендиректор

26 мая 06:05
Фото: Бел.Ру
24 мая должность генерального директора компании ООО «Гринхаус» заняла Татьяна Голованова.

Белгородские теплицы сына Романа Абрамовича Аркадия сменили руководство. Сейчас должность руководителя занимает Татьяна Голованова, ранее гендиректором был Гурий Шилов.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2015 году в Старооскольском горокруге. Бенефициаром предприятия является Аркадий Абрамович. Основной вид деятельности организации — выращивание овощей.

В 2020 году теплицы Абрамовича вошли в список системообразующих предприятий, которые оказывают «существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы» региона.

Стоит также отметить, что по итогам 2020 года ООО «Гринхаус» понесло миллиардный убыток. У компании возникло 923,9 млн рублей чистого убытка. Выручка от продажи составила 1,1 млрд рублей, также в 2,2 млрд рублей сократились чистые активы.

По итогам прошлого года бизнес сына Абрамовича также оказался в минусе. ООО «Гринхаус» получило 488 млн рублей чистого убытка. Выручка организации выросла до 1,5 млрд рублей.

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