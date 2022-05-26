В белгородских теплицах сына Абрамовича сменился гендиректор

Белгородские теплицы сына Романа Абрамовича Аркадия сменили руководство. Сейчас должность руководителя занимает Татьяна Голованова, ранее гендиректором был Гурий Шилов.
Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2015 году в Старооскольском горокруге. Бенефициаром предприятия является Аркадий Абрамович. Основной вид деятельности организации — выращивание овощей.
В 2020 году теплицы Абрамовича вошли в список системообразующих предприятий, которые оказывают «существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы» региона.
Стоит также отметить, что по итогам 2020 года ООО «Гринхаус» понесло миллиардный убыток. У компании возникло 923,9 млн рублей чистого убытка. Выручка от продажи составила 1,1 млрд рублей, также в 2,2 млрд рублей сократились чистые активы.
По итогам прошлого года бизнес сына Абрамовича также оказался в минусе. ООО «Гринхаус» получило 488 млн рублей чистого убытка. Выручка организации выросла до 1,5 млрд рублей.