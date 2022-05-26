В белгородских теплицах сына Абрамовича сменился гендиректор

Стоит также отметить, что по итогам 2020 года ООО «Гринхаус» понесло миллиардный убыток. У компании возникло 923,9 млн рублей чистого убытка. Выручка от продажи составила 1,1 млрд рублей, также в 2,2 млрд рублей сократились чистые активы.