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Posted 26 мая 2022, 06:21

Published 26 мая 2022, 06:21

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Центральный парк Белгорода снова атаковали гусеницы

26 мая 2022, 06:21
Сюжет
Фотофакт
О нашествии гусениц рассказали читатели «Фонаря». Это происходит в мае уже не первый год.

В центральном парке Белгорода гусеницы снова уничтожают зелень на деревьях. Горожане бьют тревогу, в мэрии пока никак не отреагировали.

Нападают на деревья гусеницы ясеневого пилильщика. В 2020 году для его уничтожения парк пришлось обрабатывать контактным инсектицидом три раза с интервалом в десять дней.

От гусениц страдают листья деревьев. При этом за лето насекомое даёт до четырёх потомств.

В 2019 году гусеницы уничтожили растительность на территории в три гектара.

#Новости#Город#Фотофакт#Центральный парк#Новости Белгорода#Гусеницы
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