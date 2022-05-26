Центральный парк Белгорода снова атаковали гусеницы

Posted 26 мая 2022, 06:21
Published 26 мая 2022, 06:21
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
В центральном парке Белгорода гусеницы снова уничтожают зелень на деревьях. Горожане бьют тревогу, в мэрии пока никак не отреагировали.
Нападают на деревья гусеницы ясеневого пилильщика. В 2020 году для его уничтожения парк пришлось обрабатывать контактным инсектицидом три раза с интервалом в десять дней.
От гусениц страдают листья деревьев. При этом за лето насекомое даёт до четырёх потомств.