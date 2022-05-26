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Стала известна дата проведения фестиваля «Белгород в цвету» в 2022 году

26 мая 14:44
Фото: ИА "Бел.Ру"
О планах сообщила главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. Территория проведения фестиваля, возможно, изменится. Всё будет зависеть от концепции, которая находится в разработке.

Как отметила Семенкова, в Белгороде уже готовятся к проведению фестиваля «Белгород в цвету». Подготовка проходит в части цветочного оформления и инженерного оборудования.

Планируется, что мероприятие пройдёт на той же территории, которая была в 2021 году: на улице 50-летия Белгородской области и в Центральном парке. При этом Семенкова добавила, что, возможно, будут задействованы и другие площадки.

Всё будет зависеть от концепции, которая в настоящее время находится в разработке.

В 2022 году «Белгород в цвету» пройдёт с 3 по 5 сентября. В 2021 году официальное открытие состоялось 10 сентября. Тогда на фестиваль прибыло 146 участников, а жители домов по улице 50-летия Белгородской области украсили свои балконы цветами. В целом в центре города в прошлом году высадили порядка 50 тысяч растений.

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