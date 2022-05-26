Стала известна дата проведения фестиваля «Белгород в цвету» в 2022 году

В 2022 году «Белгород в цвету» пройдёт с 3 по 5 сентября. В 2021 году официальное открытие состоялось 10 сентября. Тогда на фестиваль прибыло 146 участников, а жители домов по улице 50-летия Белгородской области украсили свои балконы цветами. В целом в центре города в прошлом году высадили порядка 50 тысяч растений.