Раненная в Журавлёвке женщина находится на грани смерти

Posted 26 мая 2022, 17:01
Published 26 мая 2022, 17:01
Modified 1 декабря, 08:07
Updated 1 декабря, 08:07
Я надеюсь, что наши врачи сделают всё необходимое, чтобы спасти её жизнь.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор отметил, что ему очень жаль эту женщину, и он уже устал убеждать местных жителей не ездить в Журавлёвку и Нехотеевку, поскольку это опасно для жизни. Сегодня губернатор потребовал от главы Белгородского района запретить въезд в оба населённых пункта.
Уже сил нет говорить, убеждать. Из-за нескольких кур и двух вёдер картошки люди рискуют единственной ценностью, которую нужно беречь, – своей жизнью.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, село Журавлёвка на границе Белгородской области обстреливают уже вторые сутки. Вчера глубокое осколочное ранение получил молодой человек 1993 года рождения, сейчас он находится во второй горбольнице Белгорода, на поправку потребуется около трёх недель. Сегодня ранило жительницу Журавлёвки, её жизнь висит на волоске.