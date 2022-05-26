Раненная в Журавлёвке женщина находится на грани смерти

Губернатор отметил, что ему очень жаль эту женщину, и он уже устал убеждать местных жителей не ездить в Журавлёвку и Нехотеевку, поскольку это опасно для жизни. Сегодня губернатор потребовал от главы Белгородского района запретить въезд в оба населённых пункта.