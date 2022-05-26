bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2022, 17:01

Published 26 мая 2022, 17:01

Modified 1 декабря, 08:07

Updated 1 декабря, 08:07

Раненная в Журавлёвке женщина находится на грани смерти

26 мая 2022, 17:01
Сюжет
Губернатор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавшую в ходе обстрела села Журавлёвка местную жительницу не могли сразу транспортировать до больницы, поскольку женщина получила очень тяжёлое ранение и находится в крайне тяжёлом состоянии.

Я надеюсь, что наши врачи сделают всё необходимое, чтобы спасти её жизнь.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор отметил, что ему очень жаль эту женщину, и он уже устал убеждать местных жителей не ездить в Журавлёвку и Нехотеевку, поскольку это опасно для жизни. Сегодня губернатор потребовал от главы Белгородского района запретить въезд в оба населённых пункта.

Уже сил нет говорить, убеждать. Из-за нескольких кур и двух вёдер картошки люди рискуют единственной ценностью, которую нужно беречь, – своей жизнью.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, село Журавлёвка на границе Белгородской области обстреливают уже вторые сутки. Вчера глубокое осколочное ранение получил молодой человек 1993 года рождения, сейчас он находится во второй горбольнице Белгорода, на поправку потребуется около трёх недель. Сегодня ранило жительницу Журавлёвки, её жизнь висит на волоске.

Материалы по теме
Гладков показал фото белгородской Журавлёвки после обстрелаВячеслав Гладков потребовал запретить въезд в Журавлёвку и Нехотеевку
#Новости#Общество#Губернатор#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Обстрел#Журавлёвка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика