Победитель белгородского конкурса «Новые возможности» получит миллион

Участие в бизнес-проекте принимали 2 тыс. человек. Они прошли четырёхнедельное обучение и получили помощь с регистрацией бизнеса. Также молодым бизнесменам доступны другие меры поддержки в рамках проекта, в частности, льготные микрозаймы, помощь в рекламе продукции или услуг, сертификация продукции в размере до 700 тыс. рублей.