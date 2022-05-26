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Победитель белгородского конкурса «Новые возможности» получит миллион

26 мая 08:17
Фото: Бел.Ру
Деньги предоставят за лучшую идею в рамках проекта. Победителя объявят 28 мая, сообщили в региональном правительстве.

Белгородские предприниматели получат 1 млн рублей для открытия своего бизнеса в рамках проекта «Новые возможности». Имя победителя объявят 28 мая в 10:00 в «Октябре».

Участие в бизнес-проекте принимали 2 тыс. человек. Они прошли четырёхнедельное обучение и получили помощь с регистрацией бизнеса. Также молодым бизнесменам доступны другие меры поддержки в рамках проекта, в частности, льготные микрозаймы, помощь в рекламе продукции или услуг, сертификация продукции в размере до 700 тыс. рублей.

Губернатор Вячеслав Гладков предложил расширить программу. Выбирать победителя в проекте «Новые возможности» будут из 2025 человек. Как отметил замгубернатора Дмитрий Гладский, в регионе в сегменте малого и среднего предпринимательства работают свыше 240 тыс. человек. Доля валового регионального продукта, формирующаяся в этой отрасли, составляет 27%.

Также в 2022 году в регионе направят 1,1 млрд рублей на поддержку бизнеса. Основную часть средств выделят из областного бюджета.

#Новости#Миллион#Конкурс#МСП#Малый бизнес#2#Наталья Корявых#Экономика
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