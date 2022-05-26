Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обстрел Журавлёвки, погибшие в СВО и дневные «хлопки»: итоги дня

26 мая 16:00
Губернатор Гладков рассказал, что село обстреливают целый день. 26 белгородских военных погибли в ходе спецоперации. Утром 26 мая белгородцы услышали очередные «хлопки».

Очередной обстрел Журавлёвки

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что приграничную Журавлёвку обстреливают весь день. Известно об одной пострадавшей женщине. Остальные подробности пока выясняются.

Днём ранее сообщалось о пострадавшем 29-летнем мужчине. Молодой человек получил осколочное ранение. Оказалось, что белгородец попал в село, минуя блокпосты.

Гладков: Село Журавлёвка обстреливают весь день, пострадала женщина
Узнать подробнее

Белгородские военные, погибшие в ходе СВО

Пока официальных данных по погибшим нет, однако журналистам «Фонаря» удалось собрать всю известную на 25 мая информацию. Узнать удалось о 26 погибших, однако даже по ним известно далеко не всё.

В основном погибали молодые люди в возрасте 21-25 лет. Самый взрослый погибший — 36-летний мужчина, самый юный — 18-летний парень. Точной информации о времени и месте смерти выяснить у всех военнослужащих не удалось.

Дневные «хлопки»

В Белгородском районе рассказали о последствиях взрыва, который белгородцы услышали в районе 11:30 26 мая. Ни жертв, ни разрушений в результате инцидента не было.

При этом никаких подробностей больше не сообщали. Это могло быть разминирование ранее не разорвавшегося снаряда, однако эту информацию не подтвердили.

Белгородцы услышали очередной «хлопок»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Центральный парк Белгорода снова атаковали гусеницыЗаместители губернатора Белгородской области рассказали о доходах за 2021 год Стала известна дата проведения фестиваля «Белгород в цвету» в 2022 году
#Новости#Хлопок#Журавлёвка#Спецоперация на Украине#Итоги дня#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18