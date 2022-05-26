Обстрел Журавлёвки, погибшие в СВО и дневные «хлопки»: итоги дня

Очередной обстрел Журавлёвки
Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что приграничную Журавлёвку обстреливают весь день. Известно об одной пострадавшей женщине. Остальные подробности пока выясняются.
Днём ранее сообщалось о пострадавшем 29-летнем мужчине. Молодой человек получил осколочное ранение. Оказалось, что белгородец попал в село, минуя блокпосты.
Белгородские военные, погибшие в ходе СВО
Пока официальных данных по погибшим нет, однако журналистам «Фонаря» удалось собрать всю известную на 25 мая информацию. Узнать удалось о 26 погибших, однако даже по ним известно далеко не всё.
В основном погибали молодые люди в возрасте 21-25 лет. Самый взрослый погибший — 36-летний мужчина, самый юный — 18-летний парень. Точной информации о времени и месте смерти выяснить у всех военнослужащих не удалось.
Дневные «хлопки»
В Белгородском районе рассказали о последствиях взрыва, который белгородцы услышали в районе 11:30 26 мая. Ни жертв, ни разрушений в результате инцидента не было.
При этом никаких подробностей больше не сообщали. Это могло быть разминирование ранее не разорвавшегося снаряда, однако эту информацию не подтвердили.