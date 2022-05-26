МегаФон ускорит интернет на время подготовки к экзаменам

МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае–июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям.Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона