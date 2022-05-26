Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный ландшафтный архитектор рассказала, чем будет заниматься в Белгороде

26 мая 11:45
Фото: ИА "Бел.Ру"
В теплицах Белгорблагоустройства состоялась пресс-конференция главного ландшафтного архитектора Белгорода Елены Семенковой. Чиновница рассказала, чем будет заниматься помимо разработки концепции цветочного оформления города.

Как отметила Семенкова, кроме определения принципов озеленения города, в её зоне ответственности — работа с деревьями областного центра. В частности, сейчас ведётся ряд работ, который позволил сформировать программу действий в этой части.

Также главный ландшафтный архитектор будет заниматься экологическими вопросами, которые связаны также с вырубкой и посадкой деревьев. В её зоне ответственности — контроль своевременной защиты растений, дизайн и цветочное оформление Белгорода.

А ещё — ведение вопросов реконструкции новых и старых общественных пространств, проведение фестивалей, которые связаны с подготовкой территорий («Белгород в цвету», фестиваль тюльпанов) и работа с зелёными насаждениями в парковых территориях.

Напомним, ранее Семенкова работала в Москве, где возглавляла отдел ландшафтной архитектуры и благоустройства в комитете по архитектуре и градостроительству столицы.

Материалы по теме
В Белгороде появится главный ландшафтный архитекторВ мэрии Белгорода назначили главного ландшафтного архитектора из МосквыЛандшафтный архитектор Белгорода рассказала о судьбе многолетников
#Новости#Ландшафтный дизайн#Белгород#Озеленение#Елена Семенкова#2#Новости Белгорода#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18