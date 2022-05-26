Главный ландшафтный архитектор рассказала, чем будет заниматься в Белгороде

Как отметила Семенкова, кроме определения принципов озеленения города, в её зоне ответственности — работа с деревьями областного центра. В частности, сейчас ведётся ряд работ, который позволил сформировать программу действий в этой части.
Также главный ландшафтный архитектор будет заниматься экологическими вопросами, которые связаны также с вырубкой и посадкой деревьев. В её зоне ответственности — контроль своевременной защиты растений, дизайн и цветочное оформление Белгорода.
А ещё — ведение вопросов реконструкции новых и старых общественных пространств, проведение фестивалей, которые связаны с подготовкой территорий («Белгород в цвету», фестиваль тюльпанов) и работа с зелёными насаждениями в парковых территориях.
Напомним, ранее Семенкова работала в Москве, где возглавляла отдел ландшафтной архитектуры и благоустройства в комитете по архитектуре и градостроительству столицы.