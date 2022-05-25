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«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

25 мая 04:35
Фото: Бел.Ру
Мера будет действовать до 9 июня, сообщил губернатор в телеграм-канале.

Утром 25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале объявил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе продлён ещё на две недели, то есть до 9 июня.

Всё это мы делаем для того, чтобы обеспечить максимальную концентрацию и взаимодействие всех силовых структур, чтобы обеспечить безопасность каждого проживающего на территории Белгородской области. Вячеслав Гладков

В этот период нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты. Также гражданам советуют носить при себе документы, удостоверяющие личность, и не посещать места массового скопления людей.

Стоит отметить, что в регионе такой режим действует с 11 апреля. Его уже продлевали три раза. Из всех областей, в которых он введён, именно Белгородскую область обстреливали со стороны Украины чаще всего.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Губернатор#Анастасия Федосеенко#Общество
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