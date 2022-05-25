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Центральный парк Белгорода заполонили автомобили

25 мая 12:46
Фото: Бел.Ру
В Центральном парке при въезде установлены шлагбаумы, но они всё время открыты, что не мешает использовать общественную территорию как огромную бесплатную парковку для всех желающих. Фотографии машин в редакцию «Бел.Ру» прислали читатели.

20 мая белгородцы уже обращали внимание мэра Белгорода Антона Иванова на эту проблему. Он ответил, что взял обращение в работу, а в мэрии добавили, что будут проводить в парке рейды для поиска нарушителей правил парковки. Но ситуация, как видно по фото, с тех пор не изменилась.

Фото: Бел.Ру

Неделю назад горожане жаловались на то, что машины паркуют даже на тротуарах и велодорожках, что мешает комфортному передвижению по парку. Шлагбаумы на улицах Островского и Попова были открыты. После жалобы шлагбаум на Попова закрыли, на Островского – нет.

Сегодня, 25 мая, шлагбаум со стороны улицы Николая Островского закрыт, а со стороны улицы Попова пропускает всех желающих автолюбителей и мотоциклистов, которые паркуются на пешеходных дорожках и газонах. И из общественного пространства для семейного отдыха парк постепенно превращается в большую бесплатную парковку.

В мэрии ответили на жалобы белгородцев на парковку в Центральном парке
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