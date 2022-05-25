Центральный парк Белгорода заполонили автомобили

20 мая белгородцы уже обращали внимание мэра Белгорода Антона Иванова на эту проблему. Он ответил, что взял обращение в работу, а в мэрии добавили, что будут проводить в парке рейды для поиска нарушителей правил парковки. Но ситуация, как видно по фото, с тех пор не изменилась.
Неделю назад горожане жаловались на то, что машины паркуют даже на тротуарах и велодорожках, что мешает комфортному передвижению по парку. Шлагбаумы на улицах Островского и Попова были открыты. После жалобы шлагбаум на Попова закрыли, на Островского – нет.
Сегодня, 25 мая, шлагбаум со стороны улицы Николая Островского закрыт, а со стороны улицы Попова пропускает всех желающих автолюбителей и мотоциклистов, которые паркуются на пешеходных дорожках и газонах. И из общественного пространства для семейного отдыха парк постепенно превращается в большую бесплатную парковку.