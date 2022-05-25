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Последний звонок прозвучал для почти 21 тысячи белгородских выпускников

25 мая 06:48
Фото: Бел.Ру
фото из архива
Праздник прошёл в 550 школах региона, 11-й класс закончили 6080 человек, сообщили в областном правительстве.

В этом году в 1292 классах белгородских школ насчитывается 20 959 выпускников. Это на 1,6% больше, чем в 2021 году. Девятый класс закончили 15 404 школьника, 11-й — 6080 учеников.

В министерстве образования региона рассказали, что в праздничных линейках участвовали ученики первых, четвёртых, девятых и одиннадцатых классов, преподаватели, родители, приглашённые гости. В небольших сельских школах присутствовали ученики всех классов.

Из-за действующего в Белгородской области «жёлтого» уровня террористической опасности и непростой обстановки в приграничных районах в 25 школах мероприятия прошли онлайн, а ещё в 25 линейки провели на удалённых от границы территориях.

Ранее в день последнего звонка в регионе запретили продажу алкоголя. Ограничения будут действовать один день, хотя обсуждался и вариант с трёхдневным запретом. Также алкоголь в магазинах не будут продавать 1 июня — в Международный день защиты детей.

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