Последний звонок прозвучал для почти 21 тысячи белгородских выпускников

В этом году в 1292 классах белгородских школ насчитывается 20 959 выпускников. Это на 1,6% больше, чем в 2021 году. Девятый класс закончили 15 404 школьника, 11-й — 6080 учеников.
В министерстве образования региона рассказали, что в праздничных линейках участвовали ученики первых, четвёртых, девятых и одиннадцатых классов, преподаватели, родители, приглашённые гости. В небольших сельских школах присутствовали ученики всех классов.
Из-за действующего в Белгородской области «жёлтого» уровня террористической опасности и непростой обстановки в приграничных районах в 25 школах мероприятия прошли онлайн, а ещё в 25 линейки провели на удалённых от границы территориях.
Ранее в день последнего звонка в регионе запретили продажу алкоголя. Ограничения будут действовать один день, хотя обсуждался и вариант с трёхдневным запретом. Также алкоголь в магазинах не будут продавать 1 июня — в Международный день защиты детей.