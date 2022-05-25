МРОТ и пенсии в России планируют повысить на 10 %

Как пишет издание, окончательное решение об индексации выплат должен принять президент России Владимир Путин.
Ранее помощник президента Максим Орешкин анонсировал индексацию всех социальных выплат на фоне невиданного профицита бюджета. Это говорит о финансовой прочности страны, что позволяет увеличить все социальные расходы. Повышение размера выплат призвано сгладить негативные последствия западных санкций в отношении России.
Напомним, сейчас размер МРОТ в России составляет 13 890 рублей, прожиточный минимум – 12 654 рублей, а средний размер пенсии – 18 984 рубля.
Годовая инфляция в Белгородской области по итогам апреля составила почти 18 %. Больше всего подорожали овощи – на 36,07 %.