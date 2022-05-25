МРОТ и пенсии в России планируют повысить на 10 %

Ранее помощник президента Максим Орешкин анонсировал индексацию всех социальных выплат на фоне невиданного профицита бюджета. Это говорит о финансовой прочности страны, что позволяет увеличить все социальные расходы. Повышение размера выплат призвано сгладить негативные последствия западных санкций в отношении России.