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Гладков поздравил белгородских выпускников с окончанием школы

25 мая 04:52
Фото: Бел.Ру
Губернатор призвал учеников 9-х и 11-х классов связывать свои планы именно с Белгородской областью. Также чиновник пообещал приехать в одну из школ, чтобы лично поздравить детей. Об этом он сообщил в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил выпускников 9-х и 11-х классов. В этом году из школ последний звонок прозвенит для более 20 тысяч человек.

От всей души поздравляю ребят, поздравляю учителей, поздравляю родителей. Надеюсь, все ваши планы, которые вы ставите перед собой, вы связываете с Белгородской областью. У нас лучший регион в Российской Федерации. У нас высокоразвитые промышленность и сельское хозяйство. У нас огромное количество возможностей применить свои таланты, умения и профессионализм.Вячеслав Гладков

Губернатор сообщил, что посетит одну из школ Белгородской области, чтобы лично поздравить выпускников.

Отметим, что родителей на торжественные линейки пустят только тех, у кого будут паспорта. Из школьников там будут ученики первых, четвёртых, девятых и одиннадцатых классах.

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