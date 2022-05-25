Гладков поздравил белгородских выпускников с окончанием школы

От всей души поздравляю ребят, поздравляю учителей, поздравляю родителей. Надеюсь, все ваши планы, которые вы ставите перед собой, вы связываете с Белгородской областью. У нас лучший регион в Российской Федерации. У нас высокоразвитые промышленность и сельское хозяйство. У нас огромное количество возможностей применить свои таланты, умения и профессионализм.Вячеслав Гладков