Через Белгород могут пустить поезд до Кисловодска

Тему прямых поездов до городов-курортов подняла белгородка Ирина. Женщина обратилась с вопросом к Вячеславу Гладкову во время его традиционного вечернего прямого эфира во «ВКонтакте». Белгородка уточнила, решится ли вопрос с прямым ж/д сообщением между областным центром и Краснодарским краем. Ведь аэропорт пока всё также закрыт. «Или мы снова свой отдых должны планировать через Россошь и Воронеж?», — спросила женщина.
Губернатор отметил, что, по сравнению с прошлыми годами, многие вопросы с пассажирским ж/д сообщением удалось решить. В планах — сделать так, чтобы поезд до Кисловодска также проходил через Белгород:
У нас железнодорожное сообщение летом есть с Адлером, Симферополем, Новороссийском. Есть сообщение Москва-Кисловодск. Дополнительно направил письмо, чтобы этот поезд заходил к нам в Белгород. Пока он заходит в Губкин и Старый Оскол. Вячеслав Гладков
Напомним, что поезд от Белгорода до Симферополя запустят уже 27 мая. Билеты можно купить от 3,5 тыс. рублей. Также с 30 мая должен начать курсировать поезд из Белгорода до Олимпийского парка, Анапы и Новороссийска.