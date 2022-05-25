Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Через Белгород могут пустить поезд до Кисловодска

25 мая 17:08
Фото: Бел.Ру
Губернатор Белгородской области заявил, что направил письмо с просьбой пустить поезд через областной центр. Пока что он заходит лишь в Губкин и Старый Оскол.

Тему прямых поездов до городов-курортов подняла белгородка Ирина. Женщина обратилась с вопросом к Вячеславу Гладкову во время его традиционного вечернего прямого эфира во «ВКонтакте». Белгородка уточнила, решится ли вопрос с прямым ж/д сообщением между областным центром и Краснодарским краем. Ведь аэропорт пока всё также закрыт. «Или мы снова свой отдых должны планировать через Россошь и Воронеж?», — спросила женщина.

Губернатор отметил, что, по сравнению с прошлыми годами, многие вопросы с пассажирским ж/д сообщением удалось решить. В планах — сделать так, чтобы поезд до Кисловодска также проходил через Белгород:

У нас железнодорожное сообщение летом есть с Адлером, Симферополем, Новороссийском. Есть сообщение Москва-Кисловодск. Дополнительно направил письмо, чтобы этот поезд заходил к нам в Белгород. Пока он заходит в Губкин и Старый Оскол. Вячеслав Гладков

Напомним, что поезд от Белгорода до Симферополя запустят уже 27 мая. Билеты можно купить от 3,5 тыс. рублей. Также с 30 мая должен начать курсировать поезд из Белгорода до Олимпийского парка, Анапы и Новороссийска.

Материалы по теме
Гладков подтвердил запуск дополнительного поезда из Белгорода в Санкт-ПетербургСтартовала продажа билетов на поезд из Белгорода до КрымаПрямой поезд из Белгорода в Адлер запустят 30 мая
#Новости#Москва#3#Кисловодск#Поезд#Жд#Эксклюзив#Губернатор#Татьяна Алексютина#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18