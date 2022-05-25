Через Белгород могут пустить поезд до Кисловодска

Тему прямых поездов до городов-курортов подняла белгородка Ирина. Женщина обратилась с вопросом к Вячеславу Гладкову во время его традиционного вечернего прямого эфира во «ВКонтакте». Белгородка уточнила, решится ли вопрос с прямым ж/д сообщением между областным центром и Краснодарским краем. Ведь аэропорт пока всё также закрыт. «Или мы снова свой отдых должны планировать через Россошь и Воронеж?», — спросила женщина.