bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2022, 14:43

Published 25 мая 2022, 14:43

Modified 1 декабря, 08:38

Updated 1 декабря, 08:38

Белгородского врача отправили под суд после смерти пациентки из-за переливания крови

25 мая 2022, 14:43
Сюжет
Суд
Врача Белгородской районной больницы признали виновным в причинении смерти по неосторожности после ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. При этом отбывать наказание он не будет из-за истечения срока давности, рассказали в областном суде.

В феврале 2020 года в ЦРБ поступила пациентка с низким уровнем гемоглобина в крови. Лечащий врач после обследования принял решение делать переливание крови. В больницу привезли кровь, переливание проводил медперсонал под руководством дежурного врача Николаенко И. В. После процедуры женщине стало хуже, а через три дня она умерла.

Районный суд решил, что Николаенко нарушил порядок и процедуру переливания крови: он не определил совместимость крови по фенотипу, не проверил пробу на индивидуальную совместимость, не наблюдал за процедурой и не остановил её, когда состояние пациентки ухудшилось.

Суд квалифицировал действия врача по части 2 статьи 109 УК РФ. Наличие малолетнего ребёнка стало смягчающим обстоятельством — Николаенко ограничили свободу на два года. Но поскольку со дня совершения преступления прошло больше двух лет его освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Суд также удовлетворил требования мужа и двух дочерей погибшей о компенсации морального вреда.

Областной суд оставил без изменений приговор районного суда.

#Новости#Происшествия#Смерть#Врач#Суд#Переливание крови
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика