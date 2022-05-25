Белгородского врача отправили под суд после смерти пациентки из-за переливания крови

В феврале 2020 года в ЦРБ поступила пациентка с низким уровнем гемоглобина в крови. Лечащий врач после обследования принял решение делать переливание крови. В больницу привезли кровь, переливание проводил медперсонал под руководством дежурного врача Николаенко И. В. После процедуры женщине стало хуже, а через три дня она умерла.