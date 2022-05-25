Белгородского врача отправили под суд после смерти пациентки из-за переливания крови

Posted 25 мая 2022, 14:43
Published 25 мая 2022, 14:43
Modified 1 декабря, 08:38
Updated 1 декабря, 08:38
В феврале 2020 года в ЦРБ поступила пациентка с низким уровнем гемоглобина в крови. Лечащий врач после обследования принял решение делать переливание крови. В больницу привезли кровь, переливание проводил медперсонал под руководством дежурного врача Николаенко И. В. После процедуры женщине стало хуже, а через три дня она умерла.
Районный суд решил, что Николаенко нарушил порядок и процедуру переливания крови: он не определил совместимость крови по фенотипу, не проверил пробу на индивидуальную совместимость, не наблюдал за процедурой и не остановил её, когда состояние пациентки ухудшилось.
Суд квалифицировал действия врача по части 2 статьи 109 УК РФ. Наличие малолетнего ребёнка стало смягчающим обстоятельством — Николаенко ограничили свободу на два года. Но поскольку со дня совершения преступления прошло больше двух лет его освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.
Суд также удовлетворил требования мужа и двух дочерей погибшей о компенсации морального вреда.
Областной суд оставил без изменений приговор районного суда.