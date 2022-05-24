Жители села под Белгородом жалуются на отсутствие интернета в домах

В многоквартирных домах есть такая проблема. Она заключается в том, что жители МКД не хотят участвовать в подключении. Есть определённый порядок, бесплатно эта слуга не предоставляется. Сейчас Евгению Мирошникову [первому заместителю губернатора области] поручение дам, чтобы ещё раз встретился с жителями МКД села Никольское, постарались найти компромисс.Вячеслав Гладков