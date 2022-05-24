bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 17:14

Published 24 мая 2022, 17:14

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Жители села под Белгородом жалуются на отсутствие интернета в домах

24 мая 2022, 17:14
Сюжет
Губернатор
С соответствующей жалобой к Вячеславу Гладкову обратилась жительница села Никольское во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».

По словам жительницы села Никольское, в многоквартирных домах отсутствует интернет.

В многоквартирных домах есть такая проблема. Она заключается в том, что жители МКД не хотят участвовать в подключении. Есть определённый порядок, бесплатно эта слуга не предоставляется. Сейчас Евгению Мирошникову [первому заместителю губернатора области] поручение дам, чтобы ещё раз встретился с жителями МКД села Никольское, постарались найти компромисс.Вячеслав Гладков

Ранее мы писали о том, что белгородцы стали в два раза больше потреблять интернет-трафика. Жители области жаловались, что не могут смотреть прямые эфиры в режиме реального времени.

#Новости#Общество#Губернатор#Интернет#Эксклюзив#Жалоба#Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика