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Posted 24 мая 2022, 11:59

Published 24 мая 2022, 11:59

Modified 1 декабря, 08:36

Updated 1 декабря, 08:36

Губернатор Белгородской области отчитался о доходах за 2021 год

24 мая 2022, 11:59
Сюжет
Губернатор
Согласно отчёту, за прошлый год губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заработал 3,5 млн рублей.

Вячеслав Гладков задекларировал 3,5 млн рублей доходов за прошлый год. В собственности у губернатора находится 1/3 доли квартиры площадью 60,7 кв. м и гараж площадью 75,2 кв. м. Также у Гладкова в пользовании есть земельный участок площадью 24,9 кв. м.

Кроме того, губернатор владеет резиновой моторной лодкой.

Супруга губернатора по итогам прошлого года заработала 17 тыс. 604 рубля. Жена Гладкова владеет автомобилем Лексус NX-300 и ¼ доли квартиры площадью 62 кв. м.

В собственности у несовершеннолетнего сына губернатора находится ¼ доли квартиры площадью 62 кв. м.

Кроме того, совместно с семьёй губернатор арендует квартиру.

Напомним, в 2021 году мэр Белгорода Антон Иванов заработал 3 млн рублей.

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