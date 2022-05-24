Губернатор Белгородской области отчитался о доходах за 2021 год

Вячеслав Гладков задекларировал 3,5 млн рублей доходов за прошлый год. В собственности у губернатора находится 1/3 доли квартиры площадью 60,7 кв. м и гараж площадью 75,2 кв. м. Также у Гладкова в пользовании есть земельный участок площадью 24,9 кв. м.