Гладков прокомментировал фейк с мальчиком, облитым зелёнкой

Не переживайте. У нас таких людей, которые могут себе такое позволить или сделать, нет. Это фейк. Мы понимаем, что это сделала украинская сторона. Мы нашли даже ролик, который был размещён в Тик Токе год назад. На нём мальчик, который хотел стать художником, облился синей краской. Сейчас ролик переделали под то, что якобы облили зелёнкой. Вячеслав Гладков