Гладков прокомментировал фейк с мальчиком, облитым зелёнкой

Posted 24 мая 2022, 16:43
Published 24 мая 2022, 16:43
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
Во время прямой линии «10 вопрос губернатору» Вячеслав Гладков сообщил, что видео с мальчиком, которого облили зелёнкой, является фейком.
Не переживайте. У нас таких людей, которые могут себе такое позволить или сделать, нет. Это фейк. Мы понимаем, что это сделала украинская сторона. Мы нашли даже ролик, который был размещён в Тик Токе год назад. На нём мальчик, который хотел стать художником, облился синей краской. Сейчас ролик переделали под то, что якобы облили зелёнкой. Вячеслав Гладков
Отметим, что на видео с мальчиком наложили звуковую дорожку. На самом деле ребёнок остался без присмотра и испачкался в краске.