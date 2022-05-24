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Posted 24 мая 2022, 16:43

Published 24 мая 2022, 16:43

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

Гладков прокомментировал фейк с мальчиком, облитым зелёнкой

24 мая 2022, 16:43
Сюжет
Эксклюзив
В Сети появилось видео, на котором ребёнка якобы облили зелёнкой за то, что он вышел посмотреть на военную технику. Позже выяснилось, что видео с мальчиком было снято год назад.

Во время прямой линии «10 вопрос губернатору» Вячеслав Гладков сообщил, что видео с мальчиком, которого облили зелёнкой, является фейком.

Не переживайте. У нас таких людей, которые могут себе такое позволить или сделать, нет. Это фейк. Мы понимаем, что это сделала украинская сторона. Мы нашли даже ролик, который был размещён в Тик Токе год назад. На нём мальчик, который хотел стать художником, облился синей краской. Сейчас ролик переделали под то, что якобы облили зелёнкой. Вячеслав Гладков

Отметим, что на видео с мальчиком наложили звуковую дорожку. На самом деле ребёнок остался без присмотра и испачкался в краске.

#Новости#Видео#Общество#Эксклюзив#Гладков#Фейк
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