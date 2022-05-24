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Posted 24 мая 2022, 07:39

Published 24 мая 2022, 07:39

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

Белгородцам звонят из военкомата с предложением подписать контракт на службу в армии

24 мая 2022, 07:39
Сюжет
Губернатор
Соответствующие звонки поступают жителям Прохоровского района Белгородской области. Как отметил Вячеслав Гладков во время прямой линии «10 вопросов губернатору», призыв на воинскую службу происходит два раза в год.

На прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову обратился житель Прохоровки, который поинтересовался, почему ему от лица военкомата звонят работники сельского поселения с предложением подписать контракт на военную службу. На отказ работники просят указать причину. Мужчина также подчеркнул, что это не фейковые звонки, так как сотрудников сельского поселения он знает не только в лицо, но и по голосу.

Есть стандартная работа военных комиссариатов, это их задача. Призыв на военную службу происходит два раза в год — весной и осенью. Ни о каких других действиях я не знаю, поэтому не переживайте.Вячеслав Гладков

Напомним, недавно в России предложили снять возрастные ограничения для службы по контракту. В настоящий момент россияне старше 40 лет и иностранцы старше 30 лет не могут заключить такой контракт.

#Новости#Общество#Губернатор#Служба#Эксклюзив#Контракты#Армия#Гладков
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