Белгородцам звонят из военкомата с предложением подписать контракт на службу в армии

Posted 24 мая 2022, 07:39
Published 24 мая 2022, 07:39
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
На прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову обратился житель Прохоровки, который поинтересовался, почему ему от лица военкомата звонят работники сельского поселения с предложением подписать контракт на военную службу. На отказ работники просят указать причину. Мужчина также подчеркнул, что это не фейковые звонки, так как сотрудников сельского поселения он знает не только в лицо, но и по голосу.
Есть стандартная работа военных комиссариатов, это их задача. Призыв на военную службу происходит два раза в год — весной и осенью. Ни о каких других действиях я не знаю, поэтому не переживайте.Вячеслав Гладков
Напомним, недавно в России предложили снять возрастные ограничения для службы по контракту. В настоящий момент россияне старше 40 лет и иностранцы старше 30 лет не могут заключить такой контракт.