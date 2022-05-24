Белгородцам звонят из военкомата с предложением подписать контракт на службу в армии

На прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову обратился житель Прохоровки, который поинтересовался, почему ему от лица военкомата звонят работники сельского поселения с предложением подписать контракт на военную службу. На отказ работники просят указать причину. Мужчина также подчеркнул, что это не фейковые звонки, так как сотрудников сельского поселения он знает не только в лицо, но и по голосу.