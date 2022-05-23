В Белгородской области мужчина погиб из-за взрыва гранатомёта

Posted 23 мая 2022, 18:12
Published 23 мая 2022, 18:12
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
По предварительным данным, 41-летний мужчина не придумал ничего лучше, как расплавить найденные боеприпасы на костре для извлечения из них алюминия. Реактивный двигатель гранаты сдетонировал, один из осколков пробил лёгкое. Белгородец умер на месте.
Тело нашли местные рыбаки, которые пришли на громкий звук взрыва. По факту смерти мужчины следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.