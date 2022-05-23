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Posted 23 мая 2022, 18:12

Published 23 мая 2022, 18:12

Modified 1 декабря, 08:08

Updated 1 декабря, 08:08

В Белгородской области мужчина погиб из-за взрыва гранатомёта

23 мая 2022, 18:12
Белгородец пытался расплавить части боеприпасов для ручного противотанкового гранатомёта, которые нашёл рядом с посёлком Октябрьский Белгородского района, чтобы сдать алюминий из них в цветмет, сообщает телеграм-канал «Белгород №1» со ссылкой на силовые структуры.

По предварительным данным, 41-летний мужчина не придумал ничего лучше, как расплавить найденные боеприпасы на костре для извлечения из них алюминия. Реактивный двигатель гранаты сдетонировал, один из осколков пробил лёгкое. Белгородец умер на месте.

Тело нашли местные рыбаки, которые пришли на громкий звук взрыва. По факту смерти мужчины следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Происшествия#СКР#Следователи#Су скр#Гранатомёт
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