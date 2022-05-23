В Белгородской области мужчина погиб из-за взрыва гранатомёта

По предварительным данным, 41-летний мужчина не придумал ничего лучше, как расплавить найденные боеприпасы на костре для извлечения из них алюминия. Реактивный двигатель гранаты сдетонировал, один из осколков пробил лёгкое. Белгородец умер на месте.